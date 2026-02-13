Lo riporta Sky News secondo cui l'annuncio online cerca candidati per un'unità di volontari chiamata Forza di Riserva dell'Esercito da Combattimento, incaricata di «garantire la sicurezza della capitale utilizzando moderne soluzioni tecnologiche e sistemi di sorveglianza».

«Lavorerete con attrezzature ad alta tecnologia progettate per proteggere l'ambiente urbano», si legge nell'annuncio.

La descrizione del lavoro include la preparazione pre-volo e l'utilizzo dei droni, lo svolgimento di missioni di ricognizione e «l'esecuzione di voli per la raccolta di dati, di giorno e di notte».

Ai candidati sono richieste solo «competenze tecniche di base» e la voglia di crescere professionalmente nel settore. Tuttavia, la retribuzione, a partire da 150'000 rubli (1'600 franchi) al mese, è decisamente inferiore alla media di Mosca, che supera i 200'000 rubli.

In una recensione sull'azienda, una persona che si è presentata come «Lead Inspector» ha scritto: «Un team eccellente e affiatato; ottime opportunità di crescita, una cultura aziendale positiva, la possibilità di scegliere un lavoro in linea con i miei interessi e il supporto del management. Lo stipendio è basato sulle prestazioni, il che significa che è possibile aumentare i propri guadagni».