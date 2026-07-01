Gli attacchi con droni ucraini hanno provocato una grave crisi del carburante in Russia. Mentre cresce il malcontento tra la popolazione, il Cremlino cerca di mantenere un delicato equilibrio.

Guerra in Ucraina La Russia sta rimanendo senza carburante: Putin sta perdendo il controllo?

Hai fretta? blue News riassume per te L'esercito ucraino attacca regolarmente gli obiettivi in Russia che sono importanti per le infrastrutture e l'approvvigionamento di carburante del Paese.

In Russia si sta registrando una carenza di benzina. Gli automobilisti devono talvolta attendere ore, per poi poter fare rifornimento spesso solo di una quantità limitata.

Il Cremlino sta cercando di tranquillizzare la popolazione.

Allo stesso tempo si discute di misure drastiche che potrebbero danneggiare l'immagine politica di Putin.

Il malcontento tra la popolazione russa è in aumento: nel Paese c’è carenza di carburante. Ne ha fatto esperienza anche Dimitrij Denisov, sindaco della città di Kaluga.

In un video diventato virale, Denisov si lamenta degli automobilisti che «sembrano voler fare scorta di benzina per il resto della loro vita», mentre lui è riuscito a fare rifornimento solo alle 03:20 del mattino, poiché prima tutte le stazioni di servizio erano affollatissime.

Secondo le stime degli esperti, la raffinazione del petrolio in Russia è diminuita di circa un quinto. Questo significherebbe che il Paese non è più in grado di produrre benzina a sufficienza per il proprio fabbisogno interno.

La crisi del carburante rappresenta in questi giorni una delle sfide più grandi per Vladimir Putin, causata dagli attacchi concentrati dell’Ucraina. blue News ne illustra i punti salienti.

Come si è arrivati alla crisi?

La carenza di carburante è molto probabilmente dovuta agli attacchi strategici con droni sferrati dall’Ucraina. Gli obiettivi degli attacchi sono raffinerie, oleodotti, depositi di carburante e stazioni di pompaggio.

Neanche le navi da guerra e le fabbriche di armi situate nel cuore del territorio russo sono al sicuro dai droni di Kiev, così come l’unica raffineria di Mosca, che è stata recentemente danneggiata nel corso del più grande attacco ucraino mai sferrato contro la capitale russa.

Al momento questi attacchi si verificano quasi quotidianamente. L’obiettivo delle forze armate ucraine: indebolire la macchina da guerra russa, con ripercussioni che si fanno sentire fino al Cremlino, e aumentare la pressione politica interna su Putin in persona.

D'altra parte, dato che la Russia produce, rispetto al proprio fabbisogno, un surplus nettamente superiore di gasolio – fondamentale per il trasporto merci, l’agricoltura e anche per le forze armate – rispetto alla benzina necessaria alla maggior parte dei veicoli privati, la popolazione civile è colpita in modo più grave dalla carenza di petrolio.

Ironia della sorte, si tratta di una strategia che lì conoscono fin troppo bene. Infatti anche l’esercito del leader russo ha cercato negli ultimi anni di mettere in ginocchio il nemico con attacchi mirati alle infrastrutture.

È quindi in questo contesto che va intesa l’affermazione di Volodymyr Zelensky, quando parla di una «risposta pienamente giustificata».

Quali misure vengono adottate?

Molte regioni stanno reagendo alla scarsità di carburante con misure di razionamento: 53 delle 83 regioni totali intendono così riprendere il controllo della situazione.

Il razionamento ha lo scopo di impedire gli acquisti compulsivi e di incoraggiare un consumo più parsimonioso di carburante.

Per impedire a tutti i costi l’accumulo di scorte, alcune località hanno addirittura introdotto una norma speciale: in questi luoghi, i dipendenti delle stazioni di servizio sono tenuti a controllare che il carburante acquistato finisca effettivamente direttamente nel serbatoio dell’auto e non in una tanica.

Putin ha invece dichiarato che i danni alle infrastrutture del Paese potrebbero essere riparati rapidamente. Ma sussistono dubbi sul fatto che ciò sia realmente fattibile. Fonti russe stimano che, ad esempio, la raffineria di Mosca tornerà operativa solo verso la fine dell’anno.

Negli ambienti governativi si starebbe già discutendo un’opzione che risulterebbe particolarmente drastica, se si considera che la Russia è la terza potenza petrolifera al mondo: l’importazione di carburante dalla Cina e dall’India, con conseguente perdita di prestigio.

In effetti la tassazione sul carburante è già stata riformata per rendere possibile questa mossa. Potrebbero però passare mesi prima che le forniture arrivino.

Come sta cambiando il clima in Russia?

Zelensky non solo accetta l’effetto che questi attacchi hanno sulla popolazione russa, ma lo rende parte integrante della sua strategia.

I russi devono rendersi conto che si tratta della guerra di Putin, di cui tutti gli altri devono pagare il prezzo, ha affermato il presidente ucraino il 18 giugno a Kiev.

Gli attacchi ucraini mirano a «suscitare dubbi sull’operato delle forze armate russe», ha affermato Putin di recente e in questo non aveva poi così torto.

Il Cremlino promette una rapida riparazione dei danni causati dagli attacchi e un rapido ritorno allo status quo. Ma il malcontento tra la popolazione è grande. Ai media occidentali, i russi raccontano esperienze frustranti che fanno impallidire di rabbia Denisov.

In un’intervista a «Zeit Online» un giovane ha raccontato di un viaggio programmato da Mosca a Volgograd, che corrisponde a una distanza di poco meno di 1'000 chilometri. «Nessuno sa se tra una settimana ci sarà ancora benzina per il viaggio di ritorno», si preoccupa l’uomo.

Anche all’agenzia di stampa «Reuters» gli automobilisti coinvolti hanno espresso la propria sofferenza. La situazione è «molto, molto grave», ha affermato uno di loro.

Un altro si è lamentato del limite di rifornimento di 20 litri a persona, che rende impossibile fare il pieno, a meno che non ci si rimetta in coda.

Il timore di ritorsioni traspare chiaramente anche dai loro contatti con la stampa occidentale: molti non vogliono essere citati per nome per paura di conseguenze negative.

Cosa c'è in gioco per Putin?

In un certo senso, la sua identità politica: Putin si presenta come un tradizionale strongman - un uomo d’azione che affronta le cose di petto e raggiunge i propri obiettivi.

Ecco perché il capo del Cremlino mantiene sempre la calma in pubblico e trasmette sicurezza di vittoria e ottimismo. Recentemente ha definito gli attuali attacchi alle infrastrutture del suo Paese come «un certo deficit», per poi aggiungere: «Ma non critico».

Il fatto che il leader russo si veda ora costretto a prendere in considerazione misure quali l’importazione di petrolio o la sospensione delle esportazioni di gasolio, danneggia la sua immagine.

Tanto più che, proprio sulla questione delle esportazioni di gasolio, ha contraddetto direttamente una dichiarazione del vice primo ministro Denis Manturov, il quale aveva ancora ribadito che ciò non sarebbe accaduto.

Anche il fatto che il Cremlino appaia dall’esterno come una macchina ben oliata è importante per la messa in scena politica dello Stato. Ciò diventa difficile quando, letteralmente, manca il petrolio.

Se la situazione dovesse aggravarsi ulteriormente, Putin si vedrà costretto ad accettare ulteriori compromessi, il che rappresenta una contraddizione diretta con la sua filosofia politica.

Durante il fine settimana, il capo del Cremlino ha tentato un delicato equilibrio: ha convocato una riunione straordinaria alla quale hanno partecipato, oltre a ministri di alto rango, anche il sindaco di Mosca e i vertici di diverse aziende energetiche.

Da un lato, il leader russo conferma così l’immagine che ha di sé come uomo d’azione, capace di affrontare i problemi. D’altro canto, convocare una riunione per discutere di come gestire una crisi equivale ad ammettere l’esistenza di tale crisi e quindi di una debolezza.

E se gli ultimi quattro anni hanno dimostrato una cosa, è che a Putin non potrebbe importare di meno che mostrare debolezza.