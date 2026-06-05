Almeno 49 persone sono morte di sete in una remota zona del deserto del Sahara, nel nord del Niger, dopo che il camion che le trasportava si è guastato, secondo quanto riferito dalle autorità.

Lo riporta la Bbc. Il gruppo stava tornando dal Mali, dove aveva partecipato a una festa musulmana, quando è rimasto senza acqua, bloccandosi a oltre 80 km a ovest di Assamaka, un importante valico di frontiera tra Niger e Algeria.

«I viaggiatori si sono ritrovati intrappolati nel cuore di un ambiente ostile, dove le temperature estreme e la mancanza di punti di rifornimento rendono la sopravvivenza estremamente difficile», si legge in una dichiarazione del governatore di Agadez.

Solo due sono sopravvissuti: hanno attraversato il deserto fino ad Assamaka, dove sono state allertate le autorità.

Il camion era partito dalla città maliana di Telhandek, ma si era allontanato dal percorso previsto, si legge nella dichiarazione del governatore.

Per diversi giorni, l'autista e i passeggeri hanno tentato ripetutamente di riparare il veicolo, ma i loro sforzi si sono rivelati infruttuosi.

«Privati dell'acqua e impossibilitati a riparare il veicolo nonostante gli sforzi dell'autista, del suo apprendista e dei passeggeri, i viaggiatori si sono ritrovati intrappolati nel cuore di un ambiente ostile», aggiunge il comunicato.

«Decine di corpi senza vita sono stati ritrovati sotto il camion e nelle sue immediate vicinanze», si legge nella nota.