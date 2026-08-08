Una bambina di 12 anni è deceduta oggi a causa delle ferite riportate, portando a otto il numero delle vittime della strage compiuta in Thailandia da un adolescente di 14 anni.

Quest'ultimo, ieri, aveva ucciso i nonni prima di fare altre vittime nella sua scuola superiore vicino a Bangkok e togliersi la vita. Lo ha annunciato il ministero della Salute thailandese. Il bilancio precedente indicava sette morti.

«Un'altra persona è morta (...) una bambina di 12 anni», che era in cura presso un ospedale della zona, ha riferito il ministero in un comunicato.

L'adolescente, che aveva inizialmente ucciso i nonni nella loro abitazione usando la pistola del nonno, si è poi tolto la vita dopo aver ucciso – con la stessa arma – un'insegnante di matematica, un'insegnante di lingua thailandese, una consulente scolastica, una responsabile degli affari studenteschi e una segretaria dell'istituto, secondo quanto riferito dalla polizia.

Oltre 30 persone sono rimaste ferite nella sparatoria, ha dichiarato il primo ministro Anutin Charnvirakul durante una visita alla scuola.

Ieri quattordici persone risultavano ancora ricoverate, sette delle quali in condizioni critiche.

La Thailandia registra uno dei tassi di possesso di armi da fuoco più elevati della regione e le passate promesse di inasprire la legislazione in materia non hanno impedito il moltiplicarsi delle sparatorie.