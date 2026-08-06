Maltempo Sale a 95 il bilancio dei morti nelle inondazioni nel nord-est dell'India

Le inondazioni che stanno colpendo lo stato dell'Assam, nel nord-est dell'India, hanno causato altri morti nelle ultime 24 ore

È salito a 95 il numero delle persone morte nelle inondazioni che stanno colpendo lo Stato dell'Assam, nel nord-est dell'India: lo riportano i media locali citando le autorità. Stando ai dati forniti, altre sei persone hanno perso la vita nelle ultime 24 ore.