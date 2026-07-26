Sono 29 le persone rimaste ferite nell'attentato di ieri sera al Pride Berlino: lo ha annunciato il ministro dell'Interno tedesco, Alexander Dobrindt, in conferenza stampa, aggiornando le stime.

Dobrindt ha affermato che il sospettato ha usato un van per investire la folla e poi ha usato un coltello o «un altro strumento contundente» per aggredire i passanti, causando gravi ferite.

L'attacco è stato «un attentato terroristico islamista», ha sostenuto Dobrindt, che ha aggiunto che la madre del presunto attentatore ha ottenuto la cittadinanza tedesca nel 2002. La famiglia è originaria del Libano.

Il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt si è espresso oggi in conferenza stampa. sda

Secondo le informazioni fornite dall'emittente tedesca Rbb, c'è stato un arresto. Si tratterebbe di un uomo di nazionalità iraniana. La polizia ritiene che fosse a bordo del furgone che ha investito la folla.

La polizia sta cercando l'attentatore

Il sospetto attentatore cercò di andare in Siria per unirsi allo Stato Islamico. È quanto risulta da informazioni ottenute da diversi media tedeschi, la Suddeutsche Zeitung, Der Spiegel, Bild, Ndr e Wdr, sul giovane di 21 anni a cui la polizia tedesca sta dando la caccia.

Secondo quanto si legge sul sito della Sz, il giovane fu arrestato all'aeroporto di Berlino alla fine del 2025 mentre faceva ritorno in Germania dal Libano. Cittadino tedesco, era stato rimpatriato nel suo Paese.

Secondo fonti investigative, era rimasto in detenzione preventiva fino allo scorso maggio perché sospettato di star preparando un attacco terroristico, dopo che le autorità di sicurezza l'avevano dichiarato radicalizzato e propenso a commettere atti violenti.

Spiegel e Bild riportano che era stato condannato per «preparazione di un atto di grave violenza che metteva in pericolo la sicurezza dello Stato».

Dopo il rilascio, rivela Die Welt, il giovane doveva partecipare ad incontri di «deradicalizzazione» presso un centro specializzato. Ma secondo il giornale il centro non aveva ancora deciso se accettare il suo caso e dopo due sessioni era stata fissata una terza per la prossima settimana.

Die Welt rivela ancora che gli specialisti del centro consideravano il suo caso complesso, dal momento che il giovane, nonostante apparisse amichevole e collaborativo, non appariva sincero nell'impegno ad allontanarsi dalle ideologie estremiste.