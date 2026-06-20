Si è costituito il conducente del SUV con targhe ticinesi che ha travolto la scorsa notte uno scooter sul lungomare di Pietrasanta di Versilia uccidendo un 17enne e ferendo in maniera grave un 18enne. È un 27enne italiano.

È un italiano di 27 anni il conducente del SUV con targhe ticinesi che si è scontrato la scorsa notte sul lungomare di Pietrasanta di Versilia (Lucca) con uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi ed è poi fuggito a piedi senza prestare soccorso e senza chiamare i servizi d'emergenza.

I giovani sul ciclomotore hanno avuto la peggio. Il bilancio è pesante: un 17enne è morto sul colpo mentre un 18enne s'è ferito gravemente. È stato elitrasportato all’ospedale di Pisa, ma la sua vita non sarebbe in pericolo.

L’incidente è avvenuto, stando a numerosi siti d'informazione italiani, nella zona delle Focette, nei pressi della celebre discoteca Twiga, in viale Roma, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi.

Ecco l'ipotesi sulla dinamica

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti per spiegare la dinamica dell'incidente c'è quella di una manovra di inversione di marcia, un'inversione a U, compiuta dal SUV poco prima dello scontro, che avrebbe provocato la collisione con il mezzo a due ruote.

Dopo l'impatto il conducente del SUV ha abbandonato la vettura e si è allontanato a piedi, seguito dalle due ragazze che erano con lui sul veicolo.

Grazie ai controlli e alle verifiche sul territorio, il veicolo e il suo conducente sono stati individuati nel giro di poche ore.

Il 27enne si costituisce: «Sono stato io»

Il 27enne nel pomeriggio ha fermato una volante della polizia a Forte dei Marmi e si è costituito: «Quello di stamani sono io», ha detto alla polizia che lo ha fermato, prima di venir preso in carico dai carabinieri.

Si tratta di una persona originaria di Catania, ma residente nel Milanese, a Trezzano sul Naviglio, che era in villeggiatura in Versilia. I dati anagrafici fanno pensare, anche se però non ci sono conferme da parte delle autorità investigative, che l'auto con targhe ticinesi, un Range Rover, sia stata presa a noleggio.

Quest'ipotesi viene rafforzata anche dal fatto che nel pomeriggio, interpellato in merito, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha dichiarato all'agenzia Keystone-ATS di non essere al corrente dell'incidente.

Denunciate pure le due ragazze che erano sul SUV

Le indagini, coordinate dalla procura lucchese, si concentrano sulle immagini della videosorveglianza e sulle testimonianze raccolte nella zona, per chiarire ogni fase del dramma e l'eventuale manovra di inversione già citata.

Le due ragazze che erano sul SUV, fuggite con il conducente 27enne dopo l'impatto, sono state identificate e dopo essere state ascoltate in caserma come persone informate sui fatti sono state denunciate per omissione di soccorso.

Secondo l'Ansa una delle due ragazze, 30 anni, originaria di Foggia, sarebbe la fidanzata del conducente 27enne. L’altra, 29 anni, è originaria di Piacenza. Entrambe vivono nel Milanese.

I tre avevano deciso di trascorrere insieme il fine settimana in Versilia e, secondo quanto risulta agli investigatori, ieri, venerdì, avrebbero trascorso la serata al Twiga.

I carabinieri, per gli accertamenti, hanno sentito anche i camerieri e il personale della sicurezza del locale.