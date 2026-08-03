Undici turisti stranieri, tra cui sette italiani, sono morti nello schianto di un volo panoramico sulle Linee di Nazca. Le autorità peruviane hanno aperto un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente, mentre un video mostra gli ultimi istanti del velivolo prima della caduta.

Hai fretta? blue News riassume per te Le autorità peruviane indagano sullo schianto del volo turistico costato la vita a 11 stranieri, tra cui sette cittadini italiani.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori figurano il maltempo, un guasto tecnico o un errore umano durante le manovre di sorvolo delle Linee di Nazca.

Un video diffuso da un'emittente locale mostra il Cessna perdere alcuni pezzi in volo prima di precipitare, mentre il pilota aveva lanciato un SOS pochi minuti prima dell'impatto. Riepilogo creato con

Le autorità peruviane hanno avviato un'inchiesta per fare luce sull'incidente aereo costato la vita a 11 turisti stranieri, tra cui sette cittadini italiani, durante un volo panoramico sulle celebri Linee di Nazca.

L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Secondo quanto comunicato dal Ministero dei Trasporti del Perù, l'indagine sarà condotta dagli esperti della Direzione generale dell'aeronautica civile e della Commissione incaricata delle investigazioni sugli incidenti aerei.

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Volo ripreso dopo lo stop per il vento

Come riferisce l'agenzia di stampa statale «Andina», i voli turistici nella zona erano stati sospesi nei giorni precedenti a causa delle forti raffiche di vento che venerdì avevano provocato la caduta di alberi, danni alle infrastrutture e diversi incidenti stradali.

Le operazioni erano riprese quando le condizioni meteorologiche sembravano tornate favorevoli, con cielo sereno e ottima visibilità.

Proprio questo rende ancora più difficile spiegare le cause del disastro. Tra le ipotesi prese in considerazione figurano un possibile problema legato alle condizioni atmosferiche residue, un guasto tecnico al velivolo oppure un errore umano.

I piccoli aerei impiegati per sorvolare i giganteschi geoglifi del deserto effettuano infatti frequenti virate per consentire ai passeggeri di osservare le figure dall'alto.

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Il video dello schianto e l'SOS del pilota

Nel frattempo sui social media stanno circolando immagini e filmati dell'incidente. In particolare, l'emittente peruviana «Noticias de Piura», ripresa da «Leggo», ha diffuso un video che mostrerebbe gli ultimi istanti del volo.

Nel filmato si vede un Cessna 208B Grand Caravan della compagnia Aerodiana perdere alcuni componenti mentre è ancora in quota, prima di precipitare in un'area agricola nel settore di Pueblo Viejo.

L'aereo era decollato dall'aeroporto internazionale di Pisco, nella regione di Ica, e aveva quasi concluso il sorvolo delle Linee di Nazca. Era diretto all'aeroporto Maria Reiche di Nazca quando, secondo quanto riferito dal comune di Vista Alegre, si sarebbe verificata un'emergenza in volo.

Le prime ricostruzioni indicano che il pilota avrebbe lanciato un segnale di emergenza intorno alle 13.00 locali, circa un'ora dopo il decollo. Pochi minuti più tardi, sempre secondo le autorità locali, ogni comunicazione radio si sarebbe interrotta.

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Le reazioni delle autorità e della compagnia

Dopo la tragedia, la presidente del Perù Keiko Fujimori ha dichiarato di non escludere una «sospensione temporanea» dell'aeroporto di Pisco, precisando però che eventuali decisioni saranno prese soltanto «alla conclusione delle indagini».

Anche Aerodiana ha diffuso una nota ufficiale, assicurando la propria «piena disponibilità a fornire tutto il supporto necessario» agli investigatori e ai familiari delle vittime.

Sul proprio sito internet, la compagnia evidenzia di operare da 18 anni con una flotta composta da tre aeromobili da 12 posti, sottoposti a manutenzione ogni 100 ore di volo, affermando inoltre che i voli sono affidati a «piloti altamente qualificati, con una vasta esperienza di volo nella zona».