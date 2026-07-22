Chiedono le dimissioni di un ministro
Scontri fra studenti e polizia in India, gli agenti usano lacrimogeni e manganelli
La proteste degli studenti, in risposta al movimento politico-satirico Cockroach Janta Party (Partito popolare degli scarafaggi), oggi a Mumbai, in India.
Keystone
L'agenzia di stampa «Pti» afferma che scontri tra studenti e polizia si sono registrati a Patna, nel nord-est dell'India, dove gli agenti avrebbero usato «gas lacrimogeni, cannoni ad acqua e manganelli» mentre alcune persone avrebbero lanciato sassi.
I manifestanti chiedono le dimissioni del ministro dell'Istruzione Dharmendra Pradhan dopo una presunta fuga di informazioni sui quesiti del test di ingresso alla facoltà di Medicina svoltosi a maggio e poi, per questo, cancellato e ripetuto successivamente.
Si tratta della stessa richiesta avanzata nelle manifestazioni in corso a New Delhi organizzate dal movimento politico-satirico Cockroach Janta Party (Partito popolare degli scarafaggi).
Le proteste si sono svolte anche a Mumbai, in India occidentale, dove – sempre secondo l'agenzia Pti – «diverse persone» sono state fermate dalla polizia, tra cui tre leader locali dell'opposizione.