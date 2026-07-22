Chiedono le dimissioni di un ministro Scontri fra studenti e polizia in India, gli agenti usano lacrimogeni e manganelli

L'agenzia di stampa «Pti» afferma che scontri tra studenti e polizia si sono registrati a Patna, nel nord-est dell'India, dove gli agenti avrebbero usato «gas lacrimogeni, cannoni ad acqua e manganelli» mentre alcune persone avrebbero lanciato sassi.