La crisi diplomatica che da settimane avvelena i rapporti tra Varsavia e Kiev, compie un nuovo salto di qualità. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non parteciperà alla Ukraine Recovery Conference, il vertice annuale dedicato alla ricostruzione del Paese, in programma il 25 e 26 giugno a Danzica in Polonia.

A nulla è servito l'appello salomonico del premier polacco Donald Tusk ad abbassare i toni. A stretto giro, da Kiev è arrivato l'annuncio che a rappresentare l'Ucraina a Danzica sarà la premier Yulia Svyrydenko.

Varsavia e Kiev, frizioni che affondano nella storia

Nessun boicottaggio ufficiale, almeno sulla carta, ma l'ennesimo capitolo della polemica che oppone Varsavia e Kiev sulla memoria storica della Seconda guerra mondiale.

Lo scontro è esploso dopo la decisione di Kiev di intitolare un'unità militare all'Esercito insurrezionale ucraino (Upa), formazione nazionalista considerata in Ucraina un simbolo della lotta per l'indipendenza contro nazisti e sovietici, ma ritenuta in Polonia responsabile dei massacri di decine di migliaia di civili polacchi in Volinia tra il 1943 e il 1945.

Il presidente polacco «punisce» Zelensky

La risposta del presidente polacco Karol Nawrocki non si è fatta attendere.

La scorsa settimana il capo dello Stato, trumpiano di ferro, ha revocato a Zelensky l'Ordine dell'Aquila Bianca, la più alta onorificenza civile polacca che gli era stata conferita nel 2023 come riconoscimento del ruolo svolto nella resistenza all'aggressione russa.

L'Ue non vede di buon occhio lo sgarbo di Kiev

La mossa, a sua volta, ha provocato l'immediata reazione da parte di Kiev: Zelensky ha restituito simbolicamente il riconoscimento e, in segno di solidarietà, lo stesso hanno fatto gli ex presidenti Leonid Kuchma, Viktor Yushchenko e Petro Poroshenko.

E proprio mentre Kiev continua a godere di una bonaccia favorevole sul piano politico e militare, il ritorno dei fantasmi della Seconda guerra mondiale rischia ora di incrinare uno dei cardini del fronte pro-ucraino. «Ciò che mina l'unità non è mai utile», ha osservato, non casualmente, un portavoce della Commissione Ue.