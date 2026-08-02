Due elicotteri sono entrati in collisione in Grecia mentre partecipavano alle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo nella zona di Psatha, ad ovest di Atene.

I velivoli si sono scontrati mentre combattevano un incendio boschivo nella zona di Psatha, a ovest di Atene. (Foto simbolica)

Due piloti che componevano l'equipaggio di uno degli elicotteri antincendio sono in buone condizioni e in salute.

Non c'è stato invece ancora alcun contatto con il secondo equipaggio e sono in corso le operazioni di ricerca e salvataggio, scrivono le genzie Amna ed Ekathimerini.

Incendi devastanti

Gli incendi in Grecia hanno fino a ora distrutto più di 12'000 ettari di foresta e terreni agricoli.

L'Osservatorio nazionale per il clima ha reso noto che 6'500 ettati di terreno sono andati in fumo solo nel Golfo di Corinto, fino a Porto Germeno, vicino ad Atene.

Nelle isole di Creta e Paros, sono stati divorati dalle fiamme altri 6'000 ettari di terreno.