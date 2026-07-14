Hai fretta? blue News riassume per te La morte di Lindsey Graham lascia un vuoto nel partito repubblicano e nel Senato.

Il deputato era il principale mediatore tra Donald Trump e l’establishment conservatore.

Il presidente potrà influenzare direttamente la scelta del suo successore in South Carolina.

L’assenza di Graham potrebbe rallentare importanti progetti legislativi dell’amministrazione.

La sua scomparsa avrà conseguenze soprattutto sulla politica estera verso Ucraina, Israele, Russia e Iran. Riepilogo creato con

Perché la morte di Graham è così rilevante?

Il senatore repubblicano Lindsey Graham è morto. Il suo ufficio ha comunicato domenica che il veterano della politica del South Carolina si è spento all’età di 71 anni, dopo una malattia breve e improvvisa.

La sua scomparsa rappresenta molto più della conclusione di una lunga carriera politica. Simboleggia la fine di un’intera epoca all’interno del partito repubblicano.

Insieme a Mitch McConnell, da tempo alle prese con problemi di salute, esce dal centro della scena politica di Washington una generazione di conservatori che per decenni ha plasmato il Senato.

Graham sedeva nella Camera alta dal 2003, McConnell dal 1985. Entrambi incarnavano il tradizionale apparato di potere repubblicano che ha dominato a lungo il partito.

Da decenni sono figure di spicco del partito repubblicano: Lindsey Graham (a sinistra) e Mitch McConnell. Keystone

Non è ancora chiaro se McConnell tornerà presto a esercitare il proprio mandato.

Dopo settimane di indiscrezioni sulle sue condizioni di salute, l’84enne ha recentemente fatto sapere di soffrire di una «lieve polmonite» in seguito a una caduta e che, per il momento, non rientrerà al Senato.

L’uscita definitiva di Graham e quella almeno temporanea di McConnell rafforzano l’impressione che le placche tettoniche della politica americana si stiano spostando. Sia tra i repubblicani sia tra i democratici si profilano ricambi generazionali, mentre si intensificano gli scontri ideologici.

Allo stesso tempo, aumenta la pressione sulla leadership politica affinché dia risposte all’incertezza economica, all’elevato costo della vita e alle crisi internazionali.

La morte di Graham arriva dunque in una fase in cui molti osservatori parlano già della disgregazione del tradizionale ordine politico statunitense.

Si apre ora un vuoto di potere tra i repubblicani?

Sì, almeno in parte. Graham era molto più di un semplice senatore. Rappresentava uno dei principali punti di collegamento tra Donald Trump e l’establishment repubblicano al Congresso.

I colleghi al Senato lo chiamavano il «sussurratore di Trump». Chi voleva capire che cosa pensasse il presidente su una determinata questione, o in che modo fosse possibile convincerlo a cambiare posizione, si rivolgeva spesso a Graham.

Il suo era un ruolo unico. Era in grado di dialogare sia con i repubblicani tradizionali sia con i sostenitori più convinti del movimento MAGA, facendo da mediatore tra le due anime del partito. La sua morte lascia quindi un vuoto che non potrà essere colmato semplicemente nominando un successore.

La sua assenza si farà sentire soprattutto in politica estera. Sia l’Ucraina sia Israele consideravano Graham un canale diretto con Trump. Al tempo stesso, all’interno del Senato era una delle voci più influenti a favore di una linea dura nei confronti della Russia e dell’Iran.

Con la sua scomparsa, il fronte repubblicano perde un politico capace di tenere insieme le diverse sensibilità del partito sulle questioni internazionali.

Come cambia l’influenza di Trump?

Inizialmente Graham e Trump erano avversari politici. Durante le primarie repubblicane del 2016, il senatore è stato tra i critici più duri del futuro presidente e ha messo apertamente in dubbio la sua idoneità a guidare il Paese.

È arrivato a definirlo un «fanatico razzista, xenofobo e religioso».

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Anche sul piano politico, le loro posizioni apparivano lontanissime. Graham rappresentava la tradizionale politica estera repubblicana dell’era Reagan, mentre Trump, con la sua linea «America First», respingeva molti di quei principi.

Dopo la vittoria elettorale di Trump, però, il loro rapporto è cambiato radicalmente. Graham è diventato uno dei più stretti alleati del presidente al Senato ed è finito per essere considerato il suo principale intermediario al Congresso.

I critici hanno interpretato questa trasformazione come una forma di opportunismo politico. I suoi sostenitori, al contrario, hanno sottolineato che Graham avesse sfruttato la vicinanza a Trump per influenzarne le decisioni, soprattutto in politica estera.

«Non erano sempre d’accordo. Ma concordavano sempre sulla necessità di mantenere un rapporto armonioso, anche quando avevano opinioni diverse», ha dichiarato Tim Scott, che come Graham rappresenta il South Carolina al Senato, riassumendo il legame tra i due.

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Dopo la sua morte, Trump ha affermato che l’amico era apparso pieno di energia ancora poche ore prima. Ha inoltre descritto Graham come un politico fuori dal comune.

Sul piano politico, però, la scomparsa del senatore apre anche nuove possibilità per Trump. Dato che il seggio del South Carolina dovrà essere riassegnato, il presidente potrà esercitare una notevole influenza sulla scelta del successore.

Il tycoon avrà così l’opportunità di rafforzare ulteriormente il proprio controllo sul partito repubblicano e di favorire l’ascesa di un nuovo senatore pienamente allineato alle sue posizioni.

Chi potrebbe sostituire Graham?

In un primo momento, il governatore repubblicano del South Carolina, Henry McMaster, nominerà un senatore ad interim.

Graham avrebbe comunque dovuto presentarsi per la rielezione alle elezioni di metà mandato del prossimo novembre. Sarà quindi necessario organizzare in tempi rapidi anche una nuova competizione per le primarie repubblicane.

Tra i possibili candidati circolano i nomi di diversi esponenti di primo piano del partito: la deputata Nancy Mace, 48 anni, la vicegovernatrice del South Carolina Pamela Evette, 58 anni, e il deputato conservatore Ralph Norman, 73 anni.

È stato menzionato anche Joe Wilson, 78 anni, che ha però chiarito di preferire la permanenza alla Camera dei rappresentanti, per non mettere a rischio la risicata maggioranza repubblicana.

Trump ha già dichiarato di avere in mente un candidato favorito per la successione, senza però volerne rivelare pubblicamente il nome. Le sue parole mostrano comunque quanto il presidente intenda intervenire personalmente nella scelta.

Cambiano gli equilibri al Senato?

Nel breve periodo, la maggioranza repubblicana dovrebbe rimanere intatta. Poiché anche il governatore McMaster è repubblicano, è prevedibile che nomini un senatore dello stesso partito, ripristinando così il precedente rapporto di 53 seggi a 47.

Non mancano però i problemi pratici, anche perché da settimane i repubblicani al Senato devono già fare a meno di McConnell. Nelle votazioni più serrate, ogni singolo voto può essere decisivo.

La morte di Graham complica ulteriormente la situazione. Per questo motivo, McMaster subirà forti pressioni affinché nomini un successore nel più breve tempo possibile.

Quali provvedimenti rischiano di essere compromessi?

La morte di Graham potrebbe avere conseguenze su diversi progetti centrali dell’amministrazione Trump.

Il senatore presiedeva la Budget Committee (ovvero la commissione di bilancio) e svolgeva un ruolo chiave nei negoziati sulla procedura di bilancio attraverso la quale l’amministrazione intendeva portare avanti parte della propria agenda in materia elettorale.

In particolare, il cosiddetto SAVE America Act perde uno dei suoi principali sostenitori. La proposta mira a rendere più severi i requisiti per l’iscrizione alle liste elettorali, obbligando i cittadini a dimostrare la propria cittadinanza statunitense al momento della registrazione.

Trump e i suoi alleati sostengono che la misura serva a proteggere l’integrità delle elezioni. Gli oppositori ritengono invece che possa creare nuovi ostacoli e rendere più difficile l’esercizio del diritto di voto per molti cittadini.

Ha perso un importante alleato al Congresso: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Alex Brandon/AP photo/dpa

Il presidente sperava di ottenere, con l’aiuto di Graham, un sostegno sufficiente ai propri piani.

Negli ultimi tempi il senatore si sarebbe persino detto disponibile ad abolire il filibuster per approvare la legge a maggioranza semplice.

Il filibuster è una regola procedurale del Senato che, per l’approvazione di molte leggi, rende necessaria una maggioranza qualificata di 60 voti anziché 51.

Anche altri progetti potrebbero incontrare maggiori difficoltà. Il Senato deve discutere nuove spese per la difesa legate alla guerra contro l’Iran, e Graham sarebbe stato uno dei più convinti sostenitori di questi finanziamenti.

Allo stesso tempo, con l’assenza di McConnell viene meno anche il presidente della sottocommissione competente per le spese militari.

Graham era inoltre considerato uno dei principali difensori del ministro della giustizia ad interim Todd Blanche, la cui conferma da parte del Senato è imminente.

Che cosa significa la sua morte per la politica estera americana?

È soprattutto in politica estera che Graham sarà difficile da sostituire. Per decenni è stato uno dei più determinati sostenitori, all’interno del Partito repubblicano, di una presenza internazionale attiva degli Stati Uniti, sostenuta da una forte capacità militare.

Si è battuto con costanza per mantenere elevata la spesa per la difesa, rafforzare i legami con Israele e garantire un ampio sostegno all’Ucraina.

Solo di recente aveva ottenuto un importante successo politico. Trump aveva infatti appoggiato, a sorpresa, la sua iniziativa bipartisan per imporre dure sanzioni ai Paesi che importano petrolio russo e altre fonti energetiche dalla Russia.

Appena un giorno prima della morte, Graham aveva incontrato a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

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«Sono grato a Lindsey per il riconoscimento tributato ai nostri combattenti», aveva scritto Zelensky su X dopo l’incontro, sottolineando come proprio in questa fase fosse necessario aumentare la pressione sanzionatoria sulla Russia attraverso nuove misure.

Diversi senatori chiedono ora che il progetto di Graham venga approvato il prima possibile e diventi parte della sua eredità politica.