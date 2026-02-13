Gli Stati Uniti si attendono un accordo a breve con l'Iran per ripristinare la navigazione nello stretto di Hormuz.
Keystone
Gli Stati Uniti «si aspettano un accordo a breve» con l'Iran. E, una volta annunciata un'intesa per ripristinare la navigazione commerciale senza ostacoli, revocheranno il blocco dei porti iraniani.
Lo ha riferito un funzionario americano alla Reuters che lo riporta sul suo sito.
«Si stanno compiendo progressi tra Oman e Iran sullo Stretto e ci aspettiamo un accordo a breve», ha affermato il funzionario.
«Una volta annunciato l'accordo per ripristinare la navigazione commerciale senza ostacoli, gli Stati Uniti revocheranno il blocco dei porti iraniani».