Lo ha riferito un funzionario americano alla Reuters che lo riporta sul suo sito.

«Si stanno compiendo progressi tra Oman e Iran sullo Stretto e ci aspettiamo un accordo a breve», ha affermato il funzionario.

«Una volta annunciato l'accordo per ripristinare la navigazione commerciale senza ostacoli, gli Stati Uniti revocheranno il blocco dei porti iraniani».