Almeno sei persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York. Lo riferiscono i vigili del fuoco della città, precisando che tutte le vittime sono state trasportate in ospedale e che l'aggressore è stato arrestato. Uno dei feriti è in condizioni gravi.

La stazione è un importante snodo del trasporto di New York e serve una media di circa 600'000 passeggeri al giorno.

Una fonte della polizia coinvolta nelle indagini ha riferito a Cbs News che l'accoltellamento è stato un atto di violenza casuale.

Le forze dell'ordine hanno invitato i cittadini ad evitare la zona, prevedendo rallentamenti del traffico, chiusure stradali e disagi al trasporto pubblico.

Le parole del sindaco Mamdani

«Il mio pensiero va a tutti i feriti, ai loro cari e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza», ha scritto su X il sindaco Zohran Mamdani.

A suo dire, gli agenti della polizia di Amtrak, la compagnia ferroviaria nazionale, sono intervenuti sul posto per fermare l'attacco e arrestare l'aggressore.

Il revisore dei conti della città, Mark Levine, ha suggerito che l'autore soffrisse di gravi problemi di salute mentale: «Molti interrogativi importanti sorgono sul fatto che questo sospetto sia sfuggito alle cure di un sistema di salute mentale fin troppo permeabile».

A pochi giorni dai Mondiali di calcio

L'aggressione avviene alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città e a pochi giorni dall'avvio dei Mondiali di calcio. Penn Station si trova vicino al Madison Square Garden, dove Donald Trump dovrebbe assistere a gara-3 della serie tra i New York Knicks e i San Antonio Spurs.

La presenza del presidente al match di basket ha già comportato un rafforzamento delle misure di sicurezza attorno all'arena e negli isolati circostanti e per tutta la giornata è prevista una massiccia presenza di agenti del Secret Service, del dipartimento di Polizia di New York e di altre agenzie.

Le autorità non hanno per ora chiarito se l'episodio di violenza influirà sui piani di sicurezza per la partita.