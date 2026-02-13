Le risorse fanno parte del FIFA Global Citizen Education Fund, iniziativa alla quale l'artista collabora, e sono destinate a sostenere il ritorno a scuola degli studenti e la continuità del percorso educativo interrotto dall'emergenza.

In un video diffuso sui social, Shakira ha dichiarato: «Oggi milioni di bambini crescono senza l'educazione e le opportunità che meritano. Per questo sono orgogliosa di sostenere il FIFA Global Citizen Education Fund. Il fondo destinerà 500'000 dollari per aiutare le organizzazioni in Venezuela che assistono i minori la cui istruzione è stata interrotta da questa terribile tragedia».

L'iniziativa prevede il sostegno a organizzazioni locali impegnate nella riattivazione dei servizi scolastici e nel rientro in classe degli studenti. La cantante ha inoltre invitato altri leader internazionali a sostenere la campagna.