Mentre violenti incendi imperversano in Calabria, i vigili del fuoco hanno scoperto che i piromani utilizzano i gatti come acceleranti viventi. Si tratta di atti di inaudita crudeltà, che hanno suscitato l'indignazione collettiva.

In Calabria, i soccorritori hanno rinvenuto dei gatti carbonizzati che erano stati utilizzati per alimentare le fiamme (immagine di illustrazione).

Come riporta «La Stampa», i soccorritori hanno rinvenuto alcuni di questi animali completamente carbonizzati e hanno così capito che venivano utilizzati per alimentare le fiamme.

Il direttore generale della Protezione civile, Domenico Costarella, è rimasto sconvolto da questi atti da brividi.

«In alcuni casi, ci siamo trovati di fronte a scene incredibili. Abbiamo persino trovato gatti a cui era stato legato alla coda un pezzo di stoffa imbevuto di liquido infiammabile. Questi felini venivano poi lanciati nei campi e correvano, propagando così gli incendi», ha spiegato.

Costarella ha quindi lanciato un appello accorato: «Abbiamo bisogno di un cambiamento di mentalità. Si tratta di atti disumani. Purtroppo, il peggior nemico dell’uomo è l’uomo stesso».

La denuncia

L’Associazione italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente (AIDAA) non ha tardato a reagire e presenterà denuncia presso tutte le procure della Calabria.

Promette inoltre una ricompensa di 1'000 euro a chiunque fornisca informazioni utili all’identificazione dei piromani che utilizzerebbero appunto questo metodo disumano e crudele.

Come in molti Paesi europei, anche in Italia infuriano gli incendi. In Sicilia e in Calabria sono stati registrati oltre 500 focolai nelle ultime 24 ore, mentre un vigile del fuoco ha perso la vita nel tentativo di domare le fiamme.