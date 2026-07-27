L'ombrellone arancione brillante, due sedie a sdraio a righe e una coppia di vacanzieri che, dalla riva del lago di Lacanau, osserva in lontananza l'enorme pennacchio di fumo: la serie di foto dell’AFP scattate durante gli incendi nella Gironda è finita in prima pagina sui principali quotidiani e ha fatto il giro dei social network.

Scattata il 24 luglio da Maximilien Lamy, redattore fotografico dell’AFP, mentre era in vacanza con sua figlia, la serie colpisce per il suo significato simbolico e per il contrappunto che offre rispetto ai servizi degli altri fotografi e giornalisti che si trovavano a stretto contatto con le fiamme.

Sono circa le 14:00 quel giorno quando Maximilien, detto Max, parcheggia. Vedendo che la situazione si sta complicando, cerca di mangiare qualcosa in fretta prima di allontanarsi dalla zona.

«Cammino lungo la spiaggia del Moutchic e scatto foto ai turisti con il mio cellulare. Alcuni rimangono a bocca aperta, altri continuano a fare quello che stavano facendo. Lo scenario è apocalittico, la luce è pazzesca con tutto quel fumo. È chiaro che mi trovo lì al momento giusto», spiega Lamy.

«Non li biasimo»

«Scatto la foto perché colgo immediatamente il contrasto stridente tra il loro atteggiamento, l’ombrellone Pastis 51 e quella scena apocalittica sullo sfondo. L’intenzione è quella di cogliere questo contrasto, questa simbologia molto forte», prosegue.

«Non li biasimo, perché non so cosa stiano pensando in quel momento. Se ne fregano o si trovano in una sorta di impotenza?».

Poco più in là sulla spiaggia, un uomo spinge un carretto dei gelati, mentre altri bagnanti osservano l’incendio in lontananza e scattano foto. Un uomo entra in acqua con passo deciso.

«Ero completamente all’oscuro di ciò che stava accadendo, non avevo visto tutte le immagini diffuse dall’AFP. Rispetto per gli altri fotografi al fianco dei vigili del fuoco. Ho visto passare tantissime belle foto. Forse ho avuto la fortuna di avere un punto di vista diverso», conclude riferendosi alla popolarità virale del suo scatto.

Take a look at the front page of today's Wall Street Journal. https://t.co/eELJntgdBM pic.twitter.com/E47q0NiK8f — The Wall Street Journal (@WSJ) July 25, 2026

L'incendio di Saumos, che sta devastando la Gironda e di cui l'AFP sta dando notizia da mercoledì con articoli, foto e video, è uno dei più devastanti che abbiano colpito le foreste francesi dalla fine della Seconda guerra mondiale.