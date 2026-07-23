Argentina
Si riaccendono le proteste contro le politiche di Javier Milei
Ancora proteste in Argentina contro le politiche di Javier Milei.
Keystone
Terminata la pausa calcistica rappresentata dai Mondiali, in Argentina si è risvegliata con forza la protesta sociale contro le politiche di austerità promosse dal governo del presidente Javier Milei.
Diverse migliaia di persone ieri sono tornate a manifestare a Buenos Aires soprattutto per i salari e le pensioni. Vari cortei organizzati da sindacati, movimenti sociali e piccoli partiti della sinistra radicale hanno scandito la giornata, in alcuni casi culminando in blocchi stradali e scontri con la polizia.
In due anni e mezzo, l'esecutivo del leader ultraliberista ha ridotto l'inflazione da quasi il 200% al 33%, nel quadro di una politica di bilancio restrittiva per ridurre il deficit e il debito pubblico. Misure che l'opposizione giudica un duro colpo per la vita quotidiana dei meno abbienti, sempre più in difficoltà ad arrivare a fine mese.