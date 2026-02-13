L'aggressore, di cui non è stata specificata la nazionalità e i cui motivi non sono immediatamente chiari, è stato arrestato. (Foto simbolica)
Keystone
Quattro persone, tra cui tre civili, sono state uccise da un soldato nei pressi di Sebastopoli, in Crimea. Lo ha dichiarato il governatore della città.
«Secondo le prime informazioni, un soldato ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni, uccidendo una persona, prima di attaccare dei civili e ucciderne tre», ha scritto Mikhail Razvojaev su Telegram. L'aggressore, i cui motivi non sono stati immediatamente chiariti, è stato arrestato, secondo la stessa fonte.
Secondo quanto riporta l'agenzia russa Tass, i fatti sono avvenuti nel villaggio di Khmelnitsky, vicino a Sebastopoli. Oltre ai quattro morti ci sono anche quattro feriti, di cui uno sarebbe un militare.
I tre civili uccisi nel villaggio sono due uomini di 59 e 71 anni e una donna di 64 anni. Le vittime dell'attacco stanno ricevendo cure mediche d'urgenza. I medici sono impegnati a soccorrere i feriti.
Sul posto sono presenti i servizi di emergenza, gli esperti forensi e gli investigatori. Si stanno accertando tutte le cause e le circostanze dell'incidente, ha aggiunto il governatore di Sebastopoli.