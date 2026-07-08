Dopo quasi un anno di letargo, la sonda New Horizons della Nasa si è risvegliata in buone condizioni a quasi 9,5 miliardi di chilometri dalla Terra ed è pronta a iniziare a trasmettere i dati scientifici raccolti nella lontana fascia di Kuiper, ben oltre Plutone. Lo comunica la Nasa.

La Sonda New Horizons in un'immagine generata dalla NASA. AP NASA

«I controllori di volo del Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (Apl) di Laurel, nel Maryland, hanno confermato che New Horizons, agendo in base ai comandi memorizzati e trasmessi al suo computer principale» nel luglio 2025, «si è risvegliata in sicurezza da un periodo di ibernazione di 321 giorni iniziato il 7 agosto» scorso, spiega la Nasa.

«Con la sonda ora a circa 9,5 miliardi di chilometri dalla Terra, i segnali radio che contenevano la conferma hanno impiegato circa 8 ore e 52 minuti per raggiungere il Centro operativo di missione dell'Apl tramite la stazione Deep Space Network della Nasa vicino a Madrid, in Spagna».

Il team di missione solitamente mette New Horizons in modalità di ibernazione per risparmiare energia durante i lunghi periodi di crociera. Durante questo 'letargo', gli operatori non inviano comandi né recuperano dati, ma la sonda continua a raccogliere e memorizzare dati 24 ore su 24 grazie ai suoi sensori.

Quando New Horizons riprenderà le operazioni attive, il team inizierà a trasmettere a terra i dati relativi allo stato di salute della sonda, seguiti dai dati dei suoi tre strumenti scientifici di bordo.

Tra tre settimane, New Horizons inizierà uno studio sull'idrogeno nell'eliosfera esterna, ovvero la regione di spazio influenzata dal flusso di particelle cariche che si propaga dal Sole, noto come vento solare.

I dati che la sonda sta raccogliendo ai confini più remoti del Sistema solare sono i primi del loro genere. Potrebbero aiutare a comprendere cosa accade al confine tra la regione di influenza del Sole e lo spazio interstellare. Finora solo le due sonde Voyager della Nasa hanno attraversato questo confine, ma non essendo equipaggiate con gli stessi strumenti scientifici di New Horizons non possono effettuare misurazioni altrettanto precise.