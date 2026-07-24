Francia Sono già 44.000 gli sfollati per gli incendi in Gironda, mentre incombe rischio venti forti

L'incendio nel nord del Bassin d'Arcachon, nel dipartimento francese di Gironda, nel sud-ovest del Paese, ha già distrutto oltre 12.500 ettari di pineta ed ha imposto l'evacuazione di 44.000 persone, tra residenti e turisti.