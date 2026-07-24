Francia
Sono già 44.000 gli sfollati per gli incendi in Gironda, mentre incombe rischio venti forti
Non si placano le fiamme in Gironda.
Keystone
L'incendio nel nord del Bassin d'Arcachon, nel dipartimento francese di Gironda, nel sud-ovest del Paese, ha già distrutto oltre 12.500 ettari di pineta ed ha imposto l'evacuazione di 44.000 persone, tra residenti e turisti.
È quanto emerge dall'ultimo bilancio della prefettura di zona, aggiungendo che «le condizioni meteo rimangono sfavorevoli con raffiche di vento attese fino a 80 km/h».
Inoltre, dall'inizio dell'incendio l'altro ieri, le fiamme hanno bruciato 53 abitazioni e un campeggio ma «l'azione indomita dei vigili del fuoco ha permesso di salvare 2.000 case».
Secondo la prefettura, «la mobilitazione dei soccorsi continua con 1.000 vigili del fuoco impegnati e 260 mezzi terrestri». Oltre che 4 Canadair, 2 Dash, 3 Air Tractor e 2 elicotteri per il rilascio d'acqua.
Nella lotta contro le fiamme, 42 pompieri feriti hanno ricevuto assistenza medica sul posto, nove altri sono stati ricoverati in condizioni di «urgenza relativa».