La Svizzera ha contribuito in modo determinante all’organizzazione del G7 di Évian e sembrava destinata a un altro importante momento diplomatico con la firma dell’accordo tra Washington e Teheran. Ma alla fine è stato Emmanuel Macron a regalarsi l’immagine più forte della settimana al fianco di Donald Trump. Inizialmente previsto al Bürgenstock, questo momento altamente simbolico si è infine svolto tra gli ori della reggia di Versailles.

Versailles e non Berna Svizzera beffata? È la Francia a finire sotto i riflettori per la storica firma dell'accordo USA-Iran

Sotto i lampadari di Versailles, Donald Trump ha firmato un accordo storico con l’Iran.

Al suo fianco Emmanuel Macron si gode visibilmente il momento. Le immagini hanno fatto il giro del mondo e hanno chiuso in bellezza un G7 che il presidente francese può considerare un successo.

Ma proprio mentre le telecamere di tutto il mondo erano puntate su Versailles, la Svizzera era già scomparsa dalla scena.

Berna e le autorità elvetiche hanno contribuito in modo determinante all’organizzazione e alla sicurezza del vertice di Évian e la Confederazione sembrava destinata ad ospitare il momento saliente di questa fase diplomatica: la firma dell’accordo tra Washington e Teheran, destinato a porre fine al conflitto scoppiato il 28 febbraio, al Bürgenstock.

Ma alla fine, sono state le dorate pareti di Versailles a fare da cornice.

Donald Trump visita la reggia di Versailles in compagnia del presidente francese Emmanuel Macron prima della cena organizzata a Versailles. Questo ricevimento per la firma dell’accordo con l’Iran si è tenuto all’indomani del vertice del G7 di Evian. AFP

Mercoledì sera, il presidente americano ha confermato di aver firmato il documento mentre si trovava al castello su invito di Macron.

Nello stesso momento, le immagini diffuse dall’agenzia iraniana Irna mostravano il presidente iraniano Massoud Pezeshkian che reggeva il testo firmato davanti alle telecamere.

«L’ho appena firmato», ha dichiarato il presidente americano lasciando Versailles.

L'incontro al Bürgenstock è confermato, ma il programma no

Da diversi giorni si parlava di una cerimonia in Svizzera per finalizzare o celebrare questo accordo. Il Bürgenstock, diventato un simbolo della diplomazia internazionale dopo la conferenza sull’Ucraina organizzata nel 2024, sembrava il luogo naturale per ospitare l’evento.

Ma da mercoledì sera i messaggi si sono contraddetti.

Il portavoce del ministero degli affari esteri iraniano ha affermato che non era prevista alcuna cerimonia di firma in Svizzera. Da parte sua, il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif aveva inizialmente annunciato su X che venerdì nella Confederazione si sarebbe tenuta una cerimonia per celebrare «questo traguardo storico».

Poche ore dopo, quel post non era più disponibile. In un nuovo messaggio, il leader pakistano non faceva più alcun riferimento a una cerimonia sul territorio rossocrociato.

Dal canto suo, in una dichiarazione trasmessa a Keystone-ATS, i servizi di Ignazio Cassis confermano la giornata di domani sul Bürgenstock.

Allo stato attuale delle cose infatti, è sempre previsto che americani e iraniani, insieme a mediatori pakistani, qatarioti e agli altri Paesi coinvolti, si incontrino nel Canton Nidvaldo per avviare i primi negoziati sull'attuazione dell'accordo.

Secondo il DFAE, al momento non è possibile fornire ulteriori informazioni «riguardo all'ordine del giorno e ai dettagli» di tale incontro.

«Vorrei rivolgere un pensiero ai nostri amici svizzeri»

Poche ore prima della sua gita a Versailles con Trump, Macron ha però tenuto a sottolineare il ruolo svolto dalla Svizzera durante il G7.

Durante la conferenza stampa di chiusura, il leader francese ha ringraziato le autorità elvetiche per l’aiuto logistico e la collaborazione durante tutto il vertice.

«Vorrei anche rivolgere un pensiero ai nostri amici svizzeri, che ci hanno aiutato a organizzare questo G7 e che hanno dovuto occuparsi di numerosi aspetti logistici, gestendo elementi diversi e variegati. Vorrei davvero esprimere loro un grandissimo ringraziamento per questa collaborazione», ha dichiarato.

Un segno di riconoscimento molto gradito, considerando che il nostro Paese si è fortemente mobilitato negli ultimi giorni per sostenere l’organizzazione di un vertice tenutosi a pochi chilometri dal proprio confine.

La scena simbolica è francese

Mentre il Bürgenstock sembrava ancora poter ospitare un nuovo importante appuntamento diplomatico, è stata infine Versailles a fare da cornice a questa sequenza altamente simbolica.

L’immagine che rimarrà impressa di mercoledì sera è francese.

Anche se la Svizzera svolgerà ancora un ruolo nei prossimi giorni, il momento che passerà alla storia si è probabilmente già verificato mercoledì sera. E aveva come sfondo gli ori di Versailles.