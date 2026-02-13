Lo hanno reso noto i servizi sanitari locali nel bilancio provvisorio.

Tutti i feriti hanno riportato contusioni ed escoriazione di varia entità provocate da cadute e schiacciamenti tra i corridori, nessuno dei quali è risultato ferito da cornate dei tori.

La corsa, che ha visto protagonisti sei grandi bovini dell'allevamento Alvaro Nunez, si è snodata rapidissima lungo le stradine del centro di Pamplona e fino alla Plaza de toros e si è conclusa in 2 minuti e 32 secondi, fra le più rapide dell'edizione 2026.

I momenti di maggiore tensione si sono registrati nella curva tra Mercaderes ed Estafeta, dove lo scivolamento di alcuni animali ha provocato numerose cadute tra i partecipanti.