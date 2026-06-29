Due persone sono state fermate a Stade, nelle vicinanze di Amburgo, in Germania, in relazione a una sparatoria che ha provocato la morte di cinque persone. Secondo la Dpa le vittime sono persone adulte.

Il fatto è avvenuto in un centro giovanile che ospita alloggi per madri e bambini, ha reso noto la polizia.

Stade è un piccolo centro da 50 mila abitanti della Bassa Sassonia, alle porte di Amburgo.

Secondo la polizia ci sono anche diversi feriti, ma non è chiaro il bilancio definitivo. Il fatto è accaduto alle 13.15. Le forze dell'ordine avevano chiesto di evitare la zona.

L'allarme è rientrato intorno alle 14.00.