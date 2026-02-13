Una sparatoria verificatasi in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok, ha fatto almeno due morti e vari feriti. Lo riferiscono i media locali.

Secondo la ricostruzione, uno studente ha aperto il fuoco uccidendo un insegnante. L'adolescente si sarebbe poi suicidato. La sparatoria è avvenuta in un prestigioso liceo nel distretto di Bang Kruai, nella provincia di Nonthaburi, a nord di Bangkok.

Stando a quanto riferito dalle autorità alla Reuters, vi sarebbero anche quattro feriti. Il bilancio su questo punto è però incerto, con varie fonti di stampa che parlano invece di un numero intorno ai quindici.

La Thailandia ha uno dei tassi di possesso di armi da fuoco più alti della regione, con circa 10 milioni di armi in circolazione, ovvero una ogni sette persone. Gli impegni politici per inasprire le leggi non hanno impedito il ripetersi di sparatorie.

A febbraio, un adolescente ha aperto il fuoco in una scuola nel sud del Paese, uccidendo il preside e ferendo due studenti prima di essere arrestato dalla polizia. Nel 2022, un ex agente di polizia armato di pistola e coltello ha ucciso 24 bambini e 12 adulti in un asilo nido nel nord, in una delle stragi più sanguinose nella storia della Thailandia.