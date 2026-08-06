L'agenzia statunitense per la sicurezza dei trasporti (NTSB) ha avviato un'indagine dopo che martedì un elicottero a bordo del quale viaggiava Donald Trump e un aereo di linea si sono trovati a una distanza troppo ravvicinata in volo. La Casa Bianca ha assicurato che il presidente non è mai stato in pericolo.

L'elicottero si è recato alla base aerea di Andrews, dove Trump è salito a bordo del suo aereo presidenziale per recarsi in California (immagine di illustrazione).

«L'NTSB sta indagando su un incidente segnalato relativo alla perdita di separazione tra Marine One e un aereo commerciale in fase di decollo da DCA», l'aeroporto Ronald Reagan situato nei pressi della capitale federale Washington, ha scritto mercoledì l'ente sul proprio account X, senza fornire ulteriori dettagli.

L'NTSB ha fatto riferimento al nome in codice assegnato a un elicottero quando il presidente degli Stati Uniti si trova a bordo. Quando l'inquilino della Casa Bianca è a bordo di un velivolo, a quest'ultimo viene assegnato il nome in codice Air Force One.

Kush Desai, portavoce della Casa Bianca, ha sottolineato in una dichiarazione all'AFP che «i voli del Marine One sono pilotati da alcuni dei migliori aviatori al mondo» e ha aggiunto che «il presidente non è mai stato in pericolo».

Da parte sua, l'autorità americana di regolamentazione dell'aviazione (FAA) ha spiegato che, secondo le sue «analisi preliminari di sicurezza, si è verificata una momentanea perdita di distanziamento, al termine della quale ciascuno dei velivoli ha continuato ad allontanarsi dall'altro».

«Il controllore di volo è rimasto in contatto sia con il pilota dell'aereo di linea che con il pilota di Marine One durante quella perdita di distanza di sicurezza», ha proseguito la FAA, ribadendo le dichiarazioni della Casa Bianca secondo cui «il presidente non è mai stato in pericolo».

L'autorità di regolamentazione ha precisato che continuerà ad analizzare le circostanze dell'incidente e che «adotterà tutte le misure correttive del caso in base ai risultati delle indagini».

Misure di sicurezza rafforzate

Secondo il Wall Street Journal (WSJ), in tali circostanze le misure di sicurezza richiedono una distanza minima di 1,5 miglia (2,40 km) in orizzontale e di 500 piedi (150 metri) in verticale.

Il quotidiano, riferendo che l'incidente era avvenuto intorno alle 14:30 (18:30 GMT), ha precisato che in quel momento era decollato un Embraer E-170 dell'American Airlines, operato dall'Envoy Air.

Da parte sua, l’elicottero si è recato alla base aerea di Andrews, dove il presidente è salito a bordo del suo aereo presidenziale per recarsi in California.

Interpellata dall’AFP, American Airlines non ha rilasciato alcuna dichiarazione immediata. Lo stesso vale per il Corpo dei Marines.

La FAA ha rafforzato drasticamente le misure di sicurezza nei pressi dell'aeroporto Ronald Reagan dopo la collisione, avvenuta nel gennaio 2025, tra un aereo di linea in fase di avvicinamento e un elicottero Black Hawk dell'esercito, che aveva causato un totale di 67 vittime.