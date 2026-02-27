Da inizio anno In Sri Lanka quasi 50'000 casi di dengue e decine di decessi

Il governo ha annunciato che i militari si uniranno a un'unità speciale per «individuare e distruggere i focolai di riproduzione delle zanzare» (foto d'archivio)

Nello Sri Lanka dall'inizio di quest'anno si sono registrati quasi 50'000 casi di dengue e 29 decessi dovuti alla malattia: lo riportano le autorità sanitarie, che avvertono che gli ospedali sono sotto pressione per gli oltre mille ricoveri giornalieri.