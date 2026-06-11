Il premier britannico Keir Starmer ha assicurato che farà «tutto il necessario per garantire la sicurezza» del Regno Unito, dopo le dimissioni a sorpresa del ministro della difesa John Healey, in disaccordo con il governo sul budget militare.

Keir Starmer ha assicurato che farà «tutto il necessario per garantire la sicurezza» del Regno Unito (foto d'archivio)

Il primo ministro laburista ha respinto le accuse di non aver fornito adeguate risorse alle forze armate e detto di voler incrementare le risorse per la difesa ma in modo responsabile, senza incidere sul debito pubblico.

In risposta all'ormai ex ministro, Starmer ha sottolineato che il futuro piano decennale di investimenti «fornirà le risorse di cui le nostre forze armate hanno bisogno» e consentirà loro «di trasformarsi e modernizzarsi».

Sir Keir tenta così di restare al suo posto nonostante la sua leadership sia sempre più compromessa.