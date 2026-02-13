Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta.

Si è ufficialmente conclusa l'era di Keir Starmer.

Regno Unito Starmer si è dimesso nelle mani del re, a Burnham l'incarico

Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di re Carlo III a Buckingham Palace, dove è stato convocato Andy Burnham, proclamato leader del Partito laburista di maggioranza venerdì scorso, per ricevere l'incarico di formare un nuovo governo.

La cerimonia, detta tradizionalmente del «bacio della mano» al sovrano, non prevede più da tempo questo atto di omaggio. Per il 77enne re Carlo si tratta del quarto insediamento di un primo ministro in appena 4 anni di regno.

Il saluto di Starmer

«Il mio lavoro è stato fatto, lascio un Paese più forte e più equo di due anni fa», ha detto Starmer nel suo discorso di saluto alla nazione, subito prima di lasciare definitivamente Downing Street per recarsi da re Carlo III.

Starmer ha assicurato il suo «pieno sostegno a Andy Burnham».

«Me ne vado con buona grazia, con il sorriso sul volto e orgoglioso di quanto abbiamo fatto», ha concluso.

Starmer si è mostrato sorridente, al di là di qualche accento di commozione a tratti nella voce, uscendo dal portoncino al numero 10 mano nella mano con la moglie Victoria. Ha parlato in una mattinata di sole davanti a una piccola folla di familiari, fedelissimi e giornalisti che lo ha applaudito insistentemente.

Ha quindi rivendicato ancora una volta di aver risollevato il suo partito in sei anni da leader, dopo una sconfitta «disastrosa» alle elezioni del 2019. E ha nuovamente difeso il suo record di due anni di governo, evocando, la reputazione «internazionale» che afferma di aver restituito al Regno Unito.

Non è mancato un riferimento al sostegno all'Ucraina in guerra con la Russia e alla certezza che «la nostra grande nazione» continuerà a stare al fianco di Kiev.

Un'economia in crescita

Sul fronte interno, ha parlato di un'economia tornata «a crescere», invocando l'unità come fattore decisivo per completare il rilancio del Paese e garantire più giustizia sociale e più opportunità a tutti.

«Auguro ogni successo ad Andy Burnham, egli avrà il mio pieno sostegno», ha infine rimarcato, ringraziando sua moglie, la sua famiglia, il suo team e tutto il Partito laburista.

«La politica sarà sempre uno sport di squadra, ringrazio il popolo britannico per l'opportunità che mi ha dato di servirlo», ha concluso, definendo questa opportunità «il più grande onore della mia vita».