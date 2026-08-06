Quattro giovani donne hanno rivelato alla Bbc di aver subito gravi abusi e violenze sessuali, inclusi stupri, quando da ragazze frequentavano l'Army Foundation College di Harrogate, nel nord dell'Inghilterra, il principale centro di formazione e addestramento militare britannico per gli under 19.

«Sono stata violentata da diversi soldati»

Una di loro ha riferito di essere stata violentata da diversi commilitoni, in una testimonianza shock. «Hanno iniziato a togliermi i vestiti e poi questo ha portato a fare cose a cui non avevo dato il mio consenso», ha raccontato l'ex recluta, identificata dall'emittente pubblica solo come Tilly per proteggerne l'identità.

E ancora: «Poi sono stata violentata da diversi giovani soldati della mia stessa età. È andato avanti per ore. Mi sono sentita come un pezzo di carne». La storia di un'altra donna è stata condivisa da sua madre, secondo cui la figlia Amy è stata aggredita e sottoposta a molestie sessuali quasi quotidiane durante l'addestramento.

Le vittime avevano 17 ani

Le vittime avevano 17 anni all'epoca dei fatti: dalle loro testimonianze emerge una diffusa cultura di misoginia e violenza sessuale nell'istituto. Un portavoce dell'esercito britannico ha definito le accuse «estremamente preoccupanti e gravi», aggiungendo che «comportamenti inaccettabili e criminali non hanno alcun posto nelle nostre forze armate».

Secondo una richiesta di accesso agli atti avviata dalla Bbc, la polizia locale ha ricevuto 16 denunce di reati sessuali legate al college nell'ultimo anno. Mentre i dati del ministero della Difesa indicano 176 segnalazioni di comportamenti sessuali inappropriati tra gennaio 2018 e giugno 2025, di cui 32 contro personale permanente e 144 contro reclute.

Reazioni della politica e l'avvio di un'inchiesta

Le rivelazioni della tv di Stato hanno scatenato la reazione di diversi esponenti politici, che hanno chiesto l'intervento del ministro della Difesa, Wes Streeting, e l'avvio di un'inchiesta indipendente sul college dove si formano i giovani militari.

Torna alla mente il caso della soldatessa Beck

La vicenda richiama alla mente il caso della soldatessa Jaysley Beck, morta suicida nel 2021 dopo un'aggressione sessuale subita da un superiore, poi condannato a 6 mesi di carcere, in uno dei peggiori scandali di molestie recenti tra le forze armate del Regno, segnato da una serie di gravi insabbiamenti.

In precedenza c'era stato quello riguardante le numerose cadette vittime di abusi e violenze, inclusi stupri, avvenuti nell'arco di 20 anni alla Royal Military Academy di Sandhurst, frequentata in passato anche dai principi William ed Harry.