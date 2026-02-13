È salito a 5069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela. Lo rende noto il governo, che riferisce anche di 16'740 feriti e 6462 persone tratte in salvo.

Il sisma ha portato morte e distruzione.

Secondo i dati diffusi dalle autorità, sono state assistite 128'324 famiglie, mentre 21'235 persone restano ospitate in 107 campi temporanei e 17.907 sono rimaste senza abitazione.

Le autorità riferiscono di 856 edifici danneggiati, 190 crollati e oltre 10'000 tonnellate di alimenti distribuite. Le repliche registrate dal sisma sono finora 1331 mentre proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle aree colpite.

I due terremoti che hanno colpito il Venezuela hanno generato finora circa 2,1 milioni di tonnellate di macerie, secondo una stima elaborata dal governo di Caracas insieme al Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (Pnud), sulla base di rilievi effettuati con droni, elicotteri e verifiche sul campo.

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha intanto annunciato l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del Paese presso il Fondo monetario internazionale (Fmi), destinati al piano di recupero e ricostruzione dopo il doppio terremoto che ha colpito il territorio nazionale.