Un escursionista svizzero è rimasto gravemente ferito questa mattina nel Vorarlberg, in Austria, dopo essere stato colpito al torace dal calcio di un pony. L'uomo è poi precipitato lungo un ripido pendio ed è stato soccorso con un elicottero.

Il pony stava pascolando all'interno di un recinto in compagnia di altri simili e a delle capre. (Foto simbolica)

È successo in Austria Svizzero colpito da un pony precipita in un pendio, è grave

Lo scrive la polizia locale, secondo la quale l'incidente è avvenuto attorno alle 11:20 mentre l'uomo e la sua compagna stavano percorrendo un sentiero tra Sankt Gerold e Blons.

La coppia ha involontariamente abbandonato il percorso segnalato ed è finito in un campo recintato in cui pascolavano pony e capre.

Stando alla polizia, uno degli equini si sarebbe spaventato nel vedere i due e ha quindi sferrato un calcio che ha colpito l'uomo al petto. L'escursionista è quindi rotolato giù per il pendio.

Pur rimanendo cosciente, l'uomo non è più riuscito a rialzarsi autonomamente a causa delle gravi ferite riportate.

La compagna ha allertato i soccorsi che lo hanno elitrasportato in un nosocomio.