Figura notissima della destra britannica, oltre che dell'intrattenimento televisivo, e storica sostenitrice della Brexit transitata negli anni dalle file del Partito conservatore di Margaret Thatcher a quelle di Reform Uk del trumpiano Nigel Farage, Ann Widdecombe è stata uccisa la settimana scorsa nella sua casa di campagna, una residenza ai margini del villaggio di Hayton, nella pittoresca contea meridionale del Devon.

Il caso è giunto a uno spartiacque, segnato dal passaggio dell'indagine sotto il controllo diretto dell'antiterrorismo, dopo l'annuncio dell'arresto di un 28enne nel weekend e dopo che per giorni gli investigatori avevano ripetuto di non avere elementi per pensare a una qualsiasi «matrice politica» dietro l'omicidio.

La svolta è frutto di «nuove informazioni e indizi», ha precisato Laurence Taylor capo del Counter Terrorism Policing Uk.

Tecnicamente non vengono al momento sollevate accuse specifiche di reati di terrorismo, mentre si stanno «perseguendo diverse piste investigative per risalire al movente» esatto dell'attacco, ha dichiarato, in un aggiornamento alla Camera dei Comuni, Shabana Mahmood.

La ministra che dell'Interno nel governo laburista ha negato l'arrestato fosse noto al programma di prevenzione del radicalismo violento «Prevent», ma ha anche riconosciuto l'esistenza «d'interrogativi» sulla «sicurezza di chi svolge attività politica».

Non sarebbe stata una rapina finita male

Cautele e domande irrisolte a parte, il messaggio è comunque quello di un cambio di scenario.

L'arresto del 28enne, «un cittadino britannico bianco», è scattato dopo quello di un 26enne, poi rilasciato e scagionato. E ha modificato il quadro.

Il nuovo sospetto assassino, a differenza del primo, non abitava infatti nelle vicinanze del luogo del delitto e non pare poter essere quindi protagonista di un'aggressione occasionale.

È stato catturato in casa sua, a Rotheram, nello Yorkshire, a ben 430 chilometri di strada dal Devon: strada che sembra aver percorso con in testa una precisa missione di morte.

Immagini riprese da una telecamera stradale, lo hanno mostrato mentre saliva in auto mercoledì scorso prima delle 8 del mattino portando con sé una mazza di legno.

E se è vero che il cadavere insanguinato di Ann Widdecombe, con gravi lesioni alla testa, è stato rinvenuto giovedì, è altrettanto vero che la polizia locale ha successivamente stabilito che la donna – la quale era nubile e viveva sola – era morta già da 24 ore. Più precisamente, era stata assalita brutalmente poco dopo le 12 del giorno prima, in perfetta coincidenza con i tempi di viaggio del presunto assalitore.

Una ricostruzione assai poco compatibile con quella dell'ipotesi della tentata rapina casuale finita male fatta circolare in primo momento da fonti ufficiose.

La tesi di Farage

Quest'ultimo scenario è stato messo in dubbio fin da subito da Nigel Farage, pronto a precipitarsi sul luogo del crimine per rendere omaggio alla collega di partito e sottolineare fra l'altro come avesse intenzione di sostenerlo nella campagna per l'elezione suppletiva di agosto (innescata dalle sue dimissioni fittizie da deputato in risposta ad accuse su donazioni finanziarie non dichiarate).

Nell'occasione, Farage aveva parlato di «omicidio premeditato».

Ha poi ricordato il garbo universalmente riconosciuto ad «Ann» da amici ed avversari e la simpatia delle sue partecipazioni a show televisivi come l'edizione britannica di Ballando con le Stelle (nel 2010) o come il Grande Fratello Vip (nel 2018).

E lo stesso Farage ha elogicato pure il suo spirito combattivo su dossier divisivi quali la Brexit, l'immigrazione o il no ai matrimoni omosessuali.