Guerra in Ucraina
Proseguono anche oggi i colloquio tra Putin e il leader bielorusso Lukashenko
I presidenti russo Vladimir Putin e bielorusso Alexander Lukashenko si erano già incontrati un mese fa ad Astana
Keystone
Il presidente russo Vladimir Putin ha continuato oggi il suo colloquio con l'omologo bielorusso, Alexander Lukashenko, presso la sua residenza a Valdai, come confermato all'agenzia Tass dal portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov.
«Posso confermare – afferma Peskov – che, effettivamente, il presidente Putin e il presidente Lukashenko hanno continuato oggi il loro colloquio presso la residenza presidenziale russa a Valdai».
Lukashenko è arrivato ieri in Russia per una visita di lavoro. Secondo Peskov, i due leader hanno discusso dello sviluppo dello Stato dell'Unione, della cooperazione commerciale ed economica, dell'attuazione di progetti economici congiunti e di questioni relative alla sicurezza regionale.