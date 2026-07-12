Subito prima della chiusura, è stato esploso un colpo di avvertimento contro un'imbarcazione che tentava di attraversare lo stretto seguendo una rotta non autorizzata, riporta Cnn citando i media iraniani.

La nave è stata colpita e ha riportato gravi danni, riporta il sito di notizie Axios, citando fonti americane. L'equipaggio della nave portacontainer su cui si è sviluppato un incendio dopo che è stata colpita dalle forze iraniane nello Stretto di Hormuz ha abbandonato l'imbarcazione in fiamme, ha annunciato l'agenzia britannica per la sicurezza marittima Ukmto.

L'attacco – rende noto l'Ukmto – è avvenuto circa 17 km a est della penisola di Musandam, appartenente al sultanato dell'Oman, e ha provocato un incendio a bordo. «L'equipaggio ha abbandonato la nave e si è imbarcato su una scialuppa di salvataggio», ha dichiarato l'agenzia.

Gli USA lanciano un terzo round di attacchi

Le forze americane hanno lanciato «la terza serie di attacchi della settimana contro l'Iran, in risposta all'aperta aggressione da parte del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica contro la M/V GFS Galaxy, nave portacontainer battente bandiera cipriota in transito nello Stretto di Hormuz».

Lo afferma il Comando unificato delle forze armate degli Stati Uniti (Centcom), sottolineando che un membro civile dell'equipaggio risulta disperso e l'imbarcazione non è in grado di proseguire il viaggio a causa di un incendio a bordo e di gravi danni alla sala macchine.

Il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche ha in seguito annunciato di aver colpito una seconda nave nello Stretto di Hormuz. Teheran ha colpito «una seconda imbarcazione che violava le normative nello Stretto», si legge in un comunicato diffuso dalla televisione di Stato e dall'agenzia di stampa Irna. I pasdaran aggiungono di aver anche attaccato con missili una base statunitense in Qatar.