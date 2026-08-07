La Guida suprema della Repubblica islamica, Mojtaba Khamenei, sarebbe gravissimo e potrebbe morire presto. L'ennesima rivelazione arriva da fonti vicine al governo di Teheran.

Le speculazioni sulle precarie condizioni di salute della Guida suprema sono state alimentate anche dal fatto che le uniche dichiarazioni del leader sono arrivate in forma scritta, distribuite dai media ufficiali. (Foto archivio)

Khamenei non è mai apparso in pubblico, e nemmeno in video, da quando è stato nominato dopo l'uccisione di suo padre Ali, colpito a morte il 28 febbraio in un raid da parte di Stati Uniti che ha segnato l'inizio del conflitto ancora in corso.

Condizioni estremamente critiche?

Mentre da mesi si rincorrono voci sul fatto che Khamenei sarebbe stato gravemente ferito e rimasto sfigurato durante lo stesso attacco che aveva ucciso suo padre e altri membri della famiglia, secondo le fonti riportate da Iran Wire – un portale di informazione iraniano con sede all'estero – ai massimi livelli del regime degli Ayatollah circolano con insistenza indiscrezioni secondo cui Mojtaba si troverebbe in condizioni estremamente critiche.

Unico incontro con il presidente Pezeshkian

«Non ci sorprenderebbe apprendere presto la notizia del suo martirio», ha detto una delle fonti, mentre da quando è stato nominato Guida suprema, durante il mese di marzo, Khamenei non ha mai incontrato alcun membro del governo iraniano, fatta eccezione per il presidente Masoud Pezeshkian, che in maggio aveva dichiarato di avere avuto un incontro di qualche ora con il leader svoltosi in un'atmosfera cordiale.

Una versione recentemente messa in dubbio da un'esclusiva di Iran International – la TV dei dissidenti iraniani con sede all'estero – secondo cui l'incontro in maggio con Pezeshkian si sarebbe svolto al buio in una località segreta di Teheran, sarebbe durato solo pochi minuti e il presidente iraniano non sarebbe nemmeno stato in grado di riconoscere Khamenei o di stringergli la mano.

Le speculazioni sulle precarie condizioni di salute della Guida suprema sono state alimentate anche dal fatto che le uniche dichiarazioni del leader sono arrivate in forma scritta, distribuite dai media ufficiali.

Pezeshkian: «Momento molto difficile, ma lui ci dà grande forza»

Lo stesso Pezeshkian ha dichiarato che al momento è «molto difficile» comunicare con Khamenei, «ma la sua presenza è una grande forza per noi».

Il giallo sulle condizioni di salute del leader iraniano si consuma mentre l'Iran è da mesi coinvolto nel conflitto con gli Stati Uniti e attualmente impegnato in delicate trattative con l'Oman per cercare di trovare un accordo e formalizzare una rotta per le navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz.

Riformisti vs Guardie della rivoluzione

Una situazione di per sé critica mentre Pezeshkian, un presidente che rappresenta l'ala riformista e moderata della politica iraniana, pare trovarsi sempre più in difficoltà con i falchi del corpo delle Guardie della rivoluzione islamica, il cuore del potere della Repubblica islamica, soprattutto dopo che il presidente iraniano ha firmato il 17 giugno il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti.

Sempre secondo Iran International, già a fine maggio Pezeshkian aveva presentato una lettera di dimissioni ufficiale all'ufficio di Khamenei, affermando che il suo governo era stato escluso dalle decisioni più importanti durante la guerra e che le fazioni più intransigenti dei pasdaran avevano preso il controllo degli affari di Stato.

Dichiarazioni e smentite sulle dimissioni

Un conflitto che recentemente è emerso anche a livello pubblico, a causa delle dichiarazioni di Mohammad-Bagher Kharrazi, un alto prelato la cui sorella è sposata con il fratello di Khamenei, secondo cui Pezeshkian avrebbe minacciato di dimettersi 28 volte e Khamenei avrebbe avvertito che le sue prossime dimissioni saranno accettate.

Una ricostruzione che è stata smentita dallo stesso Pezeshkian, che ha negato l'intenzione di volersi dimettere, promettendo di volere restare al potere per servire il Paese e definendo le accuse «del tutto false, fabbricate da chi punta a colpire l'unità nazionale».