La colonnina di mercurio ha in particolare raggiunto i 39 gradi a Basilea/Binningen, nonché a Beznau (AG), ma anche a Delémont (38,2) e Neuchâtel (38,1) sono stati realizzati record assoluti.

Pure a Zurigo, tre stazioni di misurazione hanno superato il precedente record: Zurigo/Kloten (37,8), Zurigo/Affoltern e Zurigo/Fluntern (37,1). Anche a Visp (VS), Fahy (JU) e Chaumont (NE) sono stati registrati nuovi massimi, rispettivamente con 36,8, 36,7 e 31,6.

Record nazionale a Basilea

La temperatura di 39 gradi misurata a Beznau e a Basilea costituisce un nuovo record nazionale di caldo per il mese di giugno.

Un record battuto per il terzo giorno consecutivo, precisa ancora l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera).

Altre stazioni hanno battuto un record di caldo per il mese di giugno. Ha fatto in particolare 38,1 gradi a Payerne (VD), 37,4 a Ginevra, 36,8 a Sion, 36,1 a Berna/Zollikofen e 36 gradi a Lucerna.

Tiene il record di sempre di Grono, ma fino a quando?

La temperatura più elevata mai misurata in Svizzera è di 41,5°C a Grono (GR) l'11 agosto 2003.

Il record regge per ora. In un’'intervista pubblicata questo pomeriggio dai giornali svizzeri tedeschi di Tamedia, il meteorologo svizzero Jörg Kachelmann ritiene che in Svizzera potrebbero ora essere possibili temperature fino a 45 gradi.

«I dati statistici mostrano chiaramente che il cambiamento climatico accentua l'intensità e la frequenza delle ondate di calore. La curva delle temperature continua a salire. Non è né sorprendente né inaspettato. Si sapeva molto bene che sarebbe successo», ha dichiarato Kachelmann.

Record anche per il fiume Aare

Intanto, nel pomeriggio, alla stazione di misurazione di Berna-Schönau, nella zona sud-occidentale della città federale, nei pressi di Wabern, è stata registrata una temperatura del fiume Aare di 24,1 gradi, stando alle informazioni pubblicate online dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

Il record dell'agosto 2022 è stato battuto di un soffio, poiché oggi sono stati misurati 24,13 gradi contro i 24,12 del 2022. La temperatura massima dell'Aare aveva già superato i 23 gradi nei giorni precedenti.

Secondo le previsioni, domani dovrebbe far ancora caldo in tutta la Svizzera, mentre lunedì un fronte freddo dovrebbe porre fine alla canicola.

Diversi annegamenti

Mentre molte persone hanno cercato refrigerio nei fiumi e nei laghi, si sono verificati diversi incidenti di balneazione. Nel Reno a Basilea, un uomo di 61 anni è morto questa mattina mentre nuotava. Ha avuto difficoltà per motivi di salute ed è stato riportato a riva dai suoi compagni, dove è crollato ed è morto nonostante i tentativi di rianimazione.

Anche nel canton Argovia si sono verificati diversi incidenti di balneazione nei fiumi Reuss e Reno: un uomo ha perso la vita in particolare nel Reno, mentre sono proseguite le ricerche per ritrovare un uomo scomparso nella Reuss. Un'altra persona è stata salvata in extremis dal Reno, ha annunciato stamane la polizia cantonale argoviese.