Il centro di allarme tsunami degli Stati Uniti ha diramato due allerte di minaccia tsunami per il Messico e il Guatemala.

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, in un post su X, ha scritto che «Dopo il sisma di magnitudo 7.4 a sudovest di Huixtla e quelli registrati a Ciudad Hidalgo, ho conversato con i governatori di Chiapas e Tabasco, Stati che non riportano danni fino a questo momento». Sheinbaum ha sottolineato che «sono stati attivati protocolli anche negli Stati confinanti».

«Il ministero della Marina raccomanda di non avvicinarsi alle spiagge nelle prossime sei ore per rischio di tsunami. È importante seguire le raccomandazioni della protezione civile. Le autorità stanno effettuando sopralluoghi sul territorio per valutare possibili danni strutturali e coordinare misure preventive. Continueremo con le informazioni», conclude il messaggio del capo dello Stato.