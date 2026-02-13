Le prime immagini che giungono dalla Colombia dopo la scossa di magnitudo 6.7 sulla scala Richter.
Keystone
Sono segnalati feriti e gravi danni agli edifici a Quibdó, capoluogo del dipartimento colombiano di Chocó, dopo il forte terremoto di magnitudo 6.7 che lunedì mattina ha colpito il Paese.
Le prime immagini diffuse dai media locali mostrano edifici danneggiati, parti di strutture crollate e calcinacci sulle strade in diverse località.
Le autorità stanno effettuando le verifiche per accertare l'entità dei danni e il numero delle persone coinvolte.
Il terremoto è stato registrato alle 7:34 ora locale e avvertito in numerose regioni della Colombia, tra cui Bogotá, Cali, Manizales e Armenia.