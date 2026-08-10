Le autorità cinesi hanno sfollato oltre un milione di persone dalle loro case nella Cina orientale, inclusa Shanghai, a seguito dell'arrivo del tifone Dolphin.

Secondo le autorità meteorologiche, il ciclone ha raggiunto velocità massime del vento di 150 km/h (94 mph) quando si è abbattuto per la prima volta su Yuhuan, nella provincia di Zhejiang, prima di toccare terra una seconda volta nella città di Wenzhou circa un'ora dopo.

Il tifone ha bloccato i trasporti in tutta la regione: solo a Shanghai sono stati cancellati 1'400 voli. Le autorità cinesi avevano inizialmente emesso l'allerta rossa, il livello più alto, per Dolphin, ma l'hanno poi declassata a tempesta tropicale.

La tempesta si sta spostando verso l'interno della Cina e le autorità continuano ad allertare per il rischio di piogge torrenziali, gravi inondazioni e frane fino a mercoledì.

Piogge e trasporti in tilt

Secondo quanto ha scritto l'agenzia cinese Xinhua, il Centro meteorologico nazionale ha mantenuto l'allerta tifone blu, prevedendo forti venti nelle zone costiere orientali fino a domani pomeriggio. Sono previste piogge intense o estreme in alcune zone della Cina orientale e centrale, con alcune aree della provincia di Hubei che potrebbero registrare precipitazioni fino a 270 mm.

La China Eastern Airlines ha dichiarato che riprenderà i voli per Shanghai, Zhejiang e altre destinazioni in modo «ordinato». Nella città i servizi di trasporto pubblico, compresi molti treni locali, sono stati sospesi.

Nella municipalità di Shanghai e nella provincia del Fujian, nella Cina orientale, le autorità hanno completato, rispettivamente, l'evacuazione di oltre 215'000 e quasi 168'000 persone dalle zone ad alto rischio. Molte strade di Shanghai, la seconda città più popolosa del Paese, sono allagate, comprese quelle dei principali centri commerciali. Molte strade nei quartieri suburbani di Jiading e Qingpu, intorno al centro città, sono rimaste allagate, secondo le dirette condivise dai residenti sui social media.

L'aeroporto internazionale di Ningbo, nella provincia di Zhejiang, situato a circa 150 km a sud di Shanghai, riprenderà le operazioni di volo a partire da mezzogiorno (04:00 GMT) di lunedì. Tuttavia, lo scalo ha avvertito che alcuni voli potrebbero subire ritardi o essere cancellati.

Disagi in Asia orientale

La tempesta tropicale Dolphin ha alimentato un caldo intenso a Hong Kong, portando ieri la città a raggiungere la temperatura più alta mai registrata, pari a 36,9 °C. Le autorità hanno affermato che il caldo torrido dovrebbe persistere anche domani. A Taiwan, i servizi di traghetto sono stati sospesi e oltre 180 voli cancellati.

In precedenza, il tifone Dolphin aveva attraversato la prefettura di Okinawa, nel sud del Giappone, ferendo sei persone e causando interruzioni di corrente in oltre 50'000 edifici.

Nelle Filippine, il tifone non ha toccato terra nel nord del Paese, ma ha intensificato le piogge monsoniche stagionali, che hanno allagato molte aree della principale regione settentrionale di Luzon, compresa l'area intorno a Manila. Gli scienziati affermano che il riscaldamento globale ha reso più probabili gli eventi meteorologici estremi, compresi i tifoni più potenti.