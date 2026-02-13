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Hai fretta? blue News riassume per te Un settimanale francese ha stilato una classifica dei servizi segreti europei consultando 60 esperti provenienti da 25 Paesi.

L'MI6 britannico è in testa «con un ampio margine» rispetto alla DGSE francese. Anche l'NDB svizzero viene valutato.

Tre Paesi non raggiungono nemmeno un punto. L’Estonia si distingue in senso positivo e la Polonia in senso negativo. Riepilogo creato con

Il settimanale francese «L'Express», per il quale un tempo scrivevano Albert Camus e Jean-Paul Sartre, sorprende con una classifica tutt'altro che banale: l'elenco dei migliori servizi segreti d'Europa.

A tal proposito hanno intervistato esperti dei servizi segreti provenienti da diversi Paesi. In alcuni casi la loro richiesta è rimasta senza risposta, in altri si è fatto ricorso al segreto di Stato; tuttavia, in totale 60 persone provenienti da 25 nazioni hanno fornito informazioni.

I partecipanti dovevano elencare i cinque migliori servizi: il primo riceveva cinque punti, il secondo quattro, il terzo tre, il quarto due e il quinto un punto.

Come se la caverà la Svizzera?

Ecco come è stata stilata la classifica dei dieci migliori servizi del Vecchio Continente:

Secondo il sondaggio, questi sono i migliori servizi segreti europei: MI6 (Regno Unito): 251 punti

DGSE (Francia): 169 punti

AIVD (Paesi Bassi): 97 punti

SBU e GUR (Ucraina): 77 punti

BND (Germania): 62 punti

SÄPO (Svezia): 40 punti

PST (Norvegia): 34 punti

VLA (Estonia): 27 punti

ABW (Polonia): 22 punti

DSIS (Danimarca): 16 punti

La classifica, tra l’altro, non si limita agli Stati membri dell’UE: anche la Svizzera è presente. Mentre la Romania si colloca all’11° posto con 15 punti e la Spagna occupa il 12° posto con 13 punti, la Finlandia e l’NDB svizzero condividono il 13° posto con 11 punti. Seguono poi l’Italia, il Belgio e la Repubblica Ceca con 9 punti ciascuno.

La sede del Servizio di intelligence federale (NDB) presso il Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport a Berna. KEYSTONE

Anche se non bisogna prendere questa classifica troppo sul serio, dato che si tratta pur sempre delle opinioni di soli 60 esperti, dovrebbe comunque fornire un'indicazione su quali agenti siano più competenti di altri.

Perché gli inglesi sono in testa

Non sorprende quindi che l’MI6 sia in testa alla classifica: secondo «L’Express», il grande punto di forza dei britannici è il reclutamento di informatori di alto livello all’estero.

«Il Regno Unito dispone di gran lunga dei servizi segreti più potenti d’Europa», conferma l’ex agente della CIA Robert Gorelick a «L’Express». «L’MI6 è straordinario.»

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«Gli inglesi hanno la capacità di pianificare a lungo termine e di affidarsi agli informatori per un periodo di dieci anni, un po’ come i russi», aggiunge un ex agente francese.

«E hanno una predilezione per le tattiche subdole». Gli 007 inglesi sono fonte d’ispirazione per i colleghi europei, aggiunge Oliver Mas. Solo «i migliori di Cambridge e Oxford» entrerebbero a far parte del servizio, come ben sa l’ex agente francese.

Le peculiarità di Estonia e Polonia e i tre Paesi senza punti

Secondo «L'Express», i francesi, che occupano il secondo posto, si collocano in questa posizione soprattutto grazie alla loro ampia gamma di competenze. La DGSE combina attività di ricognizione tecnica, intelligence umana e capacità operative, avvalendosi di una vasta esperienza in Africa.

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Gli outlier nella Top Ten sono l’Estonia e la Polonia, si legge più avanti. La piccola Estonia si distingue in senso positivo perché il servizio di intelligence estero Välisluureamet eccelle nei settori dell’intelligence informatica e dell’Open Source Intelligence, nota anche come OSINT.

I colleghi di Varsavia, invece, si distinguono in negativo: «La Polonia è uno di quei Paesi in cui i servizi segreti vengono strumentalizzati a fini politici», afferma una fonte de «L'Express». «Questo induce i partner a essere cauti».

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Dopotutto, la Polonia se la cava meglio dell’Ungheria, della Bulgaria e della Slovacchia: i servizi segreti di questi Paesi non hanno ottenuto nemmeno un punto.