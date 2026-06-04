Ci sono sempre più segnali che indicano il ritorno di El Niño nei prossimi mesi. Gli esperti stanno già mettendo in guardia da ulteriori ondate di calore, siccità e forti precipitazioni in tutto il mondo.

Sono imminenti altre ondate di calore, siccità e inondazioni: l'Organizzazione meteorologica mondiale annuncia il prossimo El Niño. (immagine simbolica)

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), la probabilità di un ritorno di El Niño si aggira oggi intorno all'80%.

Il fenomeno meteorologico può intensificare siccità, inondazioni e ondate di calore.

I ricercatori climatici temono che, di conseguenza, i record di temperatura globale possano essere battuti di nuovo.

Era previsto da mesi, ora è praticamente una certezza: le temperature del mare insolitamente alte nel Pacifico tropicale annunciano il fenomeno meteorologico El Niño, che si ripete regolarmente.

Questo fenomeno è accompagnato da preoccupazioni per un clima più estremo con siccità, inondazioni e una possibile temperatura media globale da record nel prossimo futuro, come riportato dall'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) a Ginevra.

«Le condizioni di El Niño stanno aggiungendo benzina al fuoco del riscaldamento globale», ha dichiarato il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres in un messaggio video. «Le conseguenze saranno ancora più gravi e si diffonderanno ulteriormente».

El Niño potrebbe essere un evento di forte intensità

La probabilità che El Niño inizi tra giugno e agosto è ora dell'80% e di circa il 90% per una durata almeno fino a novembre.

«Dobbiamo prepararci a un evento El Niño potenzialmente forte, che esacerberà la siccità e le forti precipitazioni e aumenterà il rischio di ondate di calore sia sulla terraferma che nell'oceano», ha dichiarato il segretario generale dell'OMM Celeste Saulo.

Il fenomeno meteorologico più recente, che si verifica naturalmente ogni due-sette anni, si è verificato nel 2023/24, uno dei cinque El Niño più forti dall'inizio delle registrazioni nel 1950, secondo l'OMM.

Ciò ha contribuito a rendere il 2024 l'anno più caldo mai registrato dall'industrializzazione (1850-1900) in termini di temperatura media globale.

El Niño può esacerbare gli impatti del cambiamento climatico

Un El Niño aggrava le conseguenze dei cambiamenti climatici causati dall'uomo. Gli effetti si fanno sentire sotto forma di siccità e inondazioni soprattutto nelle regioni dell'emisfero meridionale. Le conseguenze per l'Europa sono limitate.

Secondo il WMO, tra la fine di aprile e la metà di maggio la temperatura superficiale della costa pacifica del Sud America è salita allo stesso livello degli anni di El Niño.

Inoltre, si sono registrate acque insolitamente calde a quote più basse, la cui temperatura in alcuni punti era di sei gradi superiore alla media a lungo termine.