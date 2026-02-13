La terra torna a tremare a Pozzuoli dove si è registrata nella notte su sabato una scossa di magnitudo 4.7. Il bilancio è pesante: 21 feriti di cui 2 gravi, 22 le famiglie sgomberate. In totale si sono registrate una trentina di scosse.

Torna la paura nei Campi Flegrei: sono le 19h46 di una serata afosa quando il terremoto si rifà vivo a Pozzuoli facendo scatenare il fuggi fuggi dalle case.

La scossa appare subito di quelle forti e come sempre viene avvertita anche nei quartieri di Napoli più vicini al litorale flegreo.

I feriti sono 21, di cui due molto gravi. Le famiglie sfollate sono 22. La maggior parte dei feriti ha ricevuto assistenza all'ospedale di Pozzuoli. Tutti gli altri sono in codice giallo, e le loro condizioni di salute non preoccupano.

La più forte scossa in 40 anni

I sismografi segnano una magnitudo 4.7, la più forte da quando il fenomeno del bradisismo è tornato a farsi vivo da queste parti, la più violenta degli ultimi 40 anni.

Più forte di quella 4.6 registrata il 30 giugno del 2025.

Mentre la terra trema ancora per uno sciame sismico che non accenna a placarsi – il sismografo ha segnato almeno una trentina di repliche di varia intensità, la più forte delle quali di magnitudo 3.8 alle 22 – inizia la conta dei danni.

Dal nostro archivio un articolo del 2024 La Terra trema a Napoli Lunedì sera ai Campi Flegrei la scossa più forte da 40 anni. «Sembrava non finisse mai»

Diversi edifici danneggiati a Pozzuoli

A Pozzuoli quelli maggiori, con il crollo di un pezzo di muro da una palazzina di via Pergolesi. Dall'edificio si sono staccate grosse pietre di tufo che sono cadute su alcune auto in sosta danneggiandole.

Sempre a Pozzuoli – dove sono in corso controlli sulla statica degli edifici – sono diverse le facciate dei palazzi che risultano lesionate. La zona interessata dal crollo è ricoperta di polvere.

In tanti – tra gli abitanti del centro flegreo – sono scesi in strada dopo la forte scossa di terremoto e hanno trascorso la notte fuori casa, all'aperto.

Oltre al crollo della facciata della palazzina a Pozzuoli, si segnalano diversi crolli di cornicioni e intonaci tra Pozzuoli e Bagnoli che, anche in questo caso, non hanno interessato i cittadini.

Il prefetto di Napoli Michele di Bari, subito dopo la scossa che è stata registrata in serata, ha sentito i sindaci di Pozzuoli e Bacoli e ha convocato il Centro coordinamento soccorsi per fare il punto della situazione non solo per quanto riguarda l'aerea flegrea, ma anche per la città di Napoli, dove la scossa è stata avvertita in maniera netta.

Dal nostro archivio un articolo del 2023 Napoli Supervulcano, l'esperto: «Non sappiamo cosa accadrà dopo». Ai Campi Flegrei la gente inizia ad aver paura

Chiuso il porto, fermati i treni, in 100'000 senza elettricità

La Capitaneria di Porto ha segnalato che la banchina del molo di Pozzuoli non è al momento agibile e ne ha interdetto l'utilizzo: sospese, di conseguenza, le corse di traghetti e aliscafi verso le isole.

Si è inoltre verificato il crollo parziale di un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano, a Napoli, che ha provocato disagi all'alimentazione della rete elettrica per 100.000 utenze, progressivamente rialimentate

Sospesa, infine, la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, compresa la linea Alta Velocità, per consentire le verifiche tecniche sullo stato dell'infrastruttura.

Dal nostro archivio un articolo del 2025 La Terra trema a Napoli Un'immagine e la sua storia: questo svizzero è stato il primo così vicino all'inferno dei Campi Flegrei

Lo stop interessa i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. La circolazione è ripresa completati i controlli e accertata la piena sicurezza della linea. È tornata regolare intorno all'1:30. Lo comunica Trenitalia sul proprio sito.

«Stiamo seguendo con la massima attenzione l'evolversi della situazione e garantendo il pieno coordinamento tra tutte le strutture operative per assicurare assistenza alla popolazione e il monitoraggio del territorio», assicura il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.