Sono tornati gli attacchi incrociati sul Golfo fra Stati Uniti e Iran, che indeboliscono la già fragile tregua e riducono le speranze di trasformare il memorandum d'intesa del 17 giugno in un accordo di pace permanente per porre fine alla guerra fra i due Paesi.

Gli attacchi iraniani alle navi che percorrono lo stretto di Hormuz stanno facendo risalire la tensione fra Teheran e Washington.

Medio Oriente Tornano gli attacchi fra Stati Uniti e Iran, la tregua è sempre più in bilico

Trump ha dato per finita l'intesa preliminare, pur senza chiudere del tutto la porta. Ma ha tuttavia minacciato nuovi attacchi nella notte, promettendo contemporaneamente che «la guerra non ricomincerà nuovamente» ma, anzi, «finirà presto».

Intanto il petrolio è tornato a salire e le Borse a scendere, con il rischio anche di un nuovo blocco dei porti iraniani ventilato dallo stesso presidente americano.

La nuova escalation è scaturita dalle recenti incursioni iraniane nello Stretto di Hormuz contro tre petroliere, di cui una del Qatar e l'altra dell'Arabia Saudita – entrambi Paesi alleati degli Usa – che stavano seguendo una rotta non concordata con la Repubblica Islamica.

Una «violazione della tregua»

Una «violazione della tregua», secondo gli Usa, che hanno reagito prima reintroducendo le sanzioni sul petrolio di Teheran, poi con massicci bombardamenti notturni che avrebbero colpito oltre 80 obiettivi: in particolare sistemi di difesa aerea, reti di comando e controllo, postazioni radar costiere, capacità missilistiche antinave e oltre 60 piccole imbarcazioni dei pasdaran.

Trump ha rivelato che il Pentagono ha attaccato anche il principale terminal petrolifero iraniano sull'isola di Kharg, ammonendo nuovamente che le forze americane potrebbero assumerne il controllo.

Teheran, che ha denunciato la morte di otto suoi militari, ha replicato prendendo di mira con missili e droni «85 installazioni militari statunitensi in Bahrein e in Kuwait» e abbattendo un drone americano MQ-9 che avrebbe tentato di interferire nell'operazione.

Secondo un dirigente Usa, non ci sarebbero state vittime statunitensi né danni rilevanti alle basi a stelle e strisce.

«Sono feccia. Sono persone malate. Sono un cancro»

Nel summit Nato ad Ankara, Trump ha parlato più volte dell'Iran, difendendo come un «enorme successo militare» la sua gestione del conflitto; conflitto che a suo avviso ha «decimato le capacità militari di Teheran», mandato alle stelle l'inflazione del Paese e decapitato due gruppi di leader facendo spazio a un terzo che credeva «più ragionevole» ma che invece «non serve gli interessi del popolo».

«Sono feccia. Sono persone malate. Sono un cancro. Per quanto mi riguarda, trattare con loro è solo una perdita di tempo», ha detto ai giornalisti, precisando poi: «Naturalmente lascerò che i nostri eccellenti negoziatori continuino a parlare, se lo desiderano, ma io non ci credo. Non mi piacciono queste persone».

«Se raggiungessimo un accordo con l'Iran, non sono sicuro che verrebbe rispettato, li considero persone molto disonorevoli», ha proseguito.

Silenzio ad Ankara dagli Alleati, a parte...

Una fonte a conoscenza dei colloqui di Ankara ha riferito che Trump non ha ripetuto le sue dichiarazioni sulla fine dell'accordo provvisorio con l'Iran durante l'incontro dei leader della Nato, ma in seguito ha avvertito dell'imminenza di probabili nuovi attacchi nella notte, a titolo di «avviso».

L'unico che ad Ankara ha approvato apertamente i raid americani è stato il segretario generale della Nato, Mark Rutte: «Assolutamente necessari». Silenzio dagli alleati Nato, che Trump – nonostante fosse a cena con loro – non aveva informato ma di cui ha continuato a lamentare il mancato appoggio in Iran.

Il presidente Usa ha risposto quindi col solito ritornello: «Teheran non avrà mai l'arma nucleare». Ma ora, concordano gli analisti, ha lo Stretto di Hormuz, un'arma che si sta rivelando più efficace della minaccia dell'uranio arricchito perché gli consente di controllare gli strategici traffici energetici e commerciali.

Il memorandum del 17 giugno non ha retto

Appare evidente che il memorandum del 17 giugno non ha retto alla prova dei fatti su questo nodo.

Secondo il ministero degli Esteri iraniano, gli Stati Uniti, «nonostante quanto espressamente previsto dall'articolo 5 del memorandum – che riconosce alla Repubblica Islamica la responsabilità di stabilire le modalità per il transito sicuro delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz – hanno messo in discussione questa disposizione e, di fatto, con le proprie azioni unilaterali e con gli attacchi di aggressione contro l'Iran, hanno violato la struttura dell'accordo».

«L'epoca delle prepotenze e delle estorsioni è finita», «Non ci piegheremo», ha scritto su X il capo negoziatore iraniano e presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Ghalibaf.