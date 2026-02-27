Il guasto è stato risolto nella notte
Keystone
In Germania il traffico ferroviario è stato completamente sospeso ieri sera per circa due ore a causa di un problema tecnico, probabilmente legato al segnale di comunicazione. Lo stop ha riguardato tutto il territorio della Repubblica federale.
Dopo la grave interruzione del servizio ferroviario di Deutsche Bahn, è poi ripresa la circolazione dei treni poco dopo la mezzanotte.
«Dopo 90 minuti di interruzione, tutti i treni sono di nuovo in circolazione», ha dichiarato alla Bild l'amministratore delegato Evelyn Palla.
«Siamo riusciti a stabilizzare la situazione utilizzando un sistema di emergenza. Ora dobbiamo determinare la causa' del guasto». Tutti i treni erano stati temporaneamente fermati nelle stazioni.