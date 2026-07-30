Diritti umani Tratta di esseri umani, il fenomeno è diffuso, ma le condanne sono poche. Ecco perché

È nell'ambito della prostituzione che si segnalano i casi più frequenti di tratta di esseri umani. Keystone

La tratta di esseri umani è un problema in Svizzera. L'anno scorso, 532 persone – soprattutto donne – sono state assistite da organizzazioni di aiuto e sostegno. Benché fossero in corso 87 procedimenti penali, il numero delle condanne è molto basso.