Immagine illustrativa d'archivio.
KEYSTONEEPA ANSA/GIUSEPPE LAMI
Un automobilista ha investito deliberatamente un gruppo di ciclisti al termine di una lite per futili motivi. È accaduto stamani a Lanzo Torinese, in Piemonte. Quattro persone sono rimaste ferite; una è in prognosi riservata.
Avrebbe superato la comitiva suonando il clacson con una certa insistenza e dopo il gesto di un ciclista avrebbe fermato la vettura e ingranato la retromarcia, travolgendo il gruppo.
Poi, mentre i ciclisti rimasti in sella hanno accennato un inseguimento, avrebbe compiuto una inversione per dirigere nuovamente l'automobile contro la comitiva.
Sarebbe questa la dinamica, secondo il racconto di alcuni testimoni dell'incidente che ha visto protagonista un settantenne residente in zona.
I carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio l'automobilista. Su disposizione della Procura della Repubblica di Ivrea, l'uomo, di 73 anni, è stato condotto al regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.
L'episodio si è verificato in via Loreto nelle vicinanze del ponte per Coassolo, dove la comitiva era diretta per una escursione. I ciclisti risultano arrivati da paesi del circondario di Torino (San Mauro, Settimo Torinese, San Raffaele Cimena).