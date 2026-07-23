L'annunciata succursale di Downing Street a Manchester sarà la sede di lavoro prevalente di almeno tre ministre di rango del governo laburista britannico di Andy Burnham.

Regno Unito Tre ministri e 300 funzionari lavoreranno a Downing Street Nord

A regime ci saranno poi qualcosa come 300 fra dipendenti e funzionari pubblici, in parte trasferiti da Londra entro i prossimi 18 mesi.

Ad anticiparlo è l'entourage del nuovo capo di governo succeduto a Keir Starmer, secondo quanto riporta stasera la BBC precisando alcuni dettagli sull'iniziativa.

La filiale di Number 10 – ribattezzata «Downing Street North» e destinata secondo i programmi a coordinare le politiche di maggior decentramento promesse da Burnham, ex sindaco di Manchester – sarà frequentata regolarmente dalla stesso premier, che intende presidiarla un giorno a settimana a partire dalla settima prossima.

Haigh a capo, accompagnata da funzionari di spicco

La struttura per il resto del tempo dovrebbe essere guidata dalla vicepremier de facto, Louise Haigh, prima segretaria di Stato e cancelliera del Ducato di Lancaster, a cui è stata affidato il dossier del decentramento.

Mentre anche altre due ministre di primo piano, originarie come lei dell'Inghilterra settentrionale, dovrebbero operare in prevalenza dalla città del Nord: la titolare dell'Istruzione, Lucy Powell, e quella dell'Edilizia, Angela Rayner.

Fra gli alti funzionari dislocati a Manchester, spiccano poi i nomi di Kevin Lee, già capo di gabinetto di Burnham quando questi era sindaco e ora consigliere politico del premier, e di altre figure provenienti dal team dell'ex amministrazione comunale come Caroline Simpson, nominata vicecapo dello staff di Downing Street con responsabilità organizzativa sulla «filiale nord».

Qualche mugugno si leva peraltro dal sindacato dei funzionari di Stato britannici, che si dichiara favorevole al decentramento, ma pone problemi di organizzazione e di limitato preavviso sul trasloco di chi gradualmente dovrà spostarsi da Londra.