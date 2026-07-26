È stato trovato il corpo del quarantacinquenne olandese scomparso ieri, sabato, nelle acque del lago di Como a Menaggio. L'uomo si era gettato dalla barca che aveva noleggiato con i tre figli, per aiutare il più grande, di 16 anni, che aveva avuto difficoltà in acqua.

Il ragazzo si è salvato, grazie a un uomo che era col figlio su una tavola da paddle che l'ha afferrato per un braccio mentre l'uomo è scomparso.

Subito sono partite le ricerche riprese oggi da parte di vigili del fuoco e guardia costiera anche con l'ausilio dei sommozzatori del 5° Nucleo Sub della Guardia Costiera, per le ricerche di profondità arrivati da Genova.

Il corpo è stato trovato grazie a sonar e telecamera dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Era adagiato su un fondale di 25 metri nelle acque antistanti Menaggio.

Raggiunto in profondità dai sub della Guardia Costiera, è stato recuperato e trasportato a terra e poi essere trasferito presso l'obitorio dell'ospedale di Como a disposizione dell'autorità giudiziaria.