Donald Trump ha anticipato i primi dettagli del discorso alla Nazione che farà giovedì sera (ora locale). Al centro dell’intervento ci saranno «elezioni libere e corrette» e i sistemi di voto. Secondo i media statunitensi, la Casa Bianca intende presentare documenti d’intelligence appena desecretati.

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump ha annunciato che il suo atteso discorso alla Nazione - in programma giovedì sera - sarà incentrato sulle «elezioni libere e corrette».

Secondo i media statunitensi, il presidente USA potrebbe presentare materiale volto a sostenere i suoi dubbi sulle elezioni del 2020.

Tribunali e autorità non hanno però mai trovato prove di brogli o alterazioni dei risultati di quelle elezioni.

L’intervento arriva a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato, che si terranno in novembre, in un momento segnato dal calo dei Repubblicani nei sondaggi e da crescenti tensioni internazionali. Riepilogo creato con

Donald Trump ha fornito le prime indicazioni sul contenuto dell’atteso discorso alla Nazione che terrà giovedì sera in prima serata.

Durante un intervento nello Studio Ovale, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che parlerà di «elezioni libere e corrette» e di sistemi di voto, senza però voler rivelare ulteriori dettagli.

«È davvero, davvero una questione enorme», ha affermato Trump. «Senza elezioni libere e corrette, non si ha un Paese».

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, da settimane l’amministrazione sta lavorando alla desecretazione di documenti governativi finora riservati.

Tra questi figurerebbero dossier sui sistemi elettorali e informazioni raccolte nell’ambito di precedenti indagini sulle elezioni presidenziali del 2020.

I documenti dovrebbero sostenere i dubbi di Trump

Secondo il «Washington Post», Trump potrebbe presentare elementi secondo cui i sistemi elettorali avrebbero vulnerabilità tecniche e attori stranieri — in particolare Cina e Venezuela — avrebbero tentato di influenzare il voto.

Questo nonostante le precedenti indagini non abbiano riscontrato prove di manipolazioni dei voti o di alterazioni dei risultati elettorali.

Il «New York Times» riferisce inoltre che, all’interno dell’amministrazione, un gruppo di lavoro avrebbe raccolto numerosi documenti provenienti da diverse agenzie d’intelligence. Secondo alcuni funzionari governativi, il materiale dovrebbe essere reso pubblico per sostenere le accuse di Trump.

Non è ancora chiaro, però, quali documenti verranno effettivamente presentati.

La Casa Bianca non si sbilancia

La Casa Bianca non ha voluto commentare il contenuto del discorso. La portavoce Karoline Leavitt si è limitata ad affermare che, al momento, «fonti anonime» stanno facendo congetture sui temi dell’intervento e che nessuno sa ancora che cosa Trump dirà realmente.

Trump continua a sostenere la tesi, smentita da anni, secondo cui la vittoria alle presidenziali del 2020 gli sarebbe stata sottratta attraverso brogli. Tribunali, autorità elettorali e precedenti indagini non hanno però trovato prove a sostegno di questa accusa.

Negli ultimi mesi, al tempo stesso, la sua amministrazione ha avviato diverse iniziative per modificare regole e procedure elettorali in vista delle elezioni di metà mandato.

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Il discorso arriva in un momento delicato

L’annunciato intervento televisivo arriva a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato, che si terranno in novembre negli Stati Uniti. Di fronte al calo nei sondaggi, i Repubblicani temono di perdere la maggioranza al Congresso.

Il discorso si inserisce inoltre in una fase di crescenti tensioni internazionali. L’amministrazione statunitense è impegnata sia sul fronte dell’escalation con l’Iran sia nel dibattito interno sul diritto di voto e sulla sicurezza delle elezioni.

Il tycoon ha quindi già lasciato intendere che, oltre alle questioni elettorali, affronterà anche altri temi.